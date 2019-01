Juve | ecco il primo acquisto | arriva Darmian Parte Spinazzola?

Serie A - la Juventus ospita il Chievo : ecco dove seguire il match in Tv : Non sarà solo il Milan, impegnato in trasferta contro il Genoa, a scendere in campo domani (clicca qui per sapere dove seguire la gara in Tv), ma a distanza di qualche ora anche la Juventus, che ha battuto mercoledì i rossoneri nella finale di Supercoppa Italiana, affronterà la sua gara di campionato. L’impegno che attende […] L'articolo Serie A, la Juventus ospita il Chievo: ecco dove seguire il match in Tv è stato realizzato da ...

Clamoroso Juventus - ecco il colpo per gennaio ed anche il Bologna sorride… : Novità a sorpresa sul mercato della Juventus, in particolar modo l’intenzione dei bianconeri almeno iniziale era quella di non intervenire nella finestra invernale. Adesso un cambio di rotta che può essere considerato inaspettato, secondo quanto riporta la rosea è fatta per il terzino sinistro Matteo Darmian che si alternerà con Alex Sandro, decisiva la volontà del tecnico Massimiliano Allegri, accordo con lo United sulla base di un ...

Ecco chi è Tanguy Ndombele - obiettivo di mercato della Juventus : Tanguy Ndombele Alvaro è un calciatore francese di origini congolesi, centrocampista del Olympique Lione e della nazionale francese e della nazionale Under-21 francese. Calciatore molto duttile e dinamico, bravo sia tecnicamente che tatticamente, possiede buona abilità negli inserimenti offensivi. Per le sue caratteristiche è stato paragonato a Michael Essien. Cresce calcisticamente nelle giovanili dell’Amiens mentre il 5 agosto 2017 ...

Calciomercato Juventus - Ramsey : non è finita - ecco il nuovo retroscena : Calciomercato Juventus- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus non molla la pista che porterebbe all’arrivo di Aaron Ramsey già dall’imminente sessione di mercato invernale. Come noto, il giocatore ha già firmato il suo nuovo contratto con i bianconeri, il quale lo legherà alla Juventus per le prossime cinque stagioni. 6,5 milioni […] L'articolo Calciomercato Juventus, Ramsey: non è finita, ...

Ramsey-Juventus - si riapre per gennaio : ecco il nuovo retroscena : RAMSEY JUVENTUS- Come riportato dai colleghi della “Gazzetta dello Sport”, la Juventus non avrebbe abbandonato in maniera definitiva la pista che porterebbe ad Aaron Ramsey. L’attuale centrocampista dell’Arsenal, potrebbe vestire bianconero già dalle prossime settimane, ma tutto dipendere dall’asse di mercato sulla Barcellona-Londra. Come noto, il centrocampista gallese ha già firmato il suo nuovo contratto ...

Club - idee e Ronaldo. Ecco lo strapotere Juve : Il successo di una Signora diabolica contro il Diavolo. Non c'è solo una risposta, ma tanti perché. Ha vinto perché ha Cristiano Ronaldo e come dice Massimiliano Allegri: 'L'abbiamo preso per questo'. ...

Sky- Juventus - Ramsey ha firmato : ecco tutti i dettagli : Juventus Ramsey- Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, Aaron Ramsey ha messo nero su bianco il suo passaggio in maglia bianconera. Un trasferimento che verrà concretizzato a cavallo della prossima estate, del quale, ora come ora, è atteso solamente l’annuncio ufficiale. Come riportato dal noto giornalista esperto di mercato, il centrocampista ha firmato il […] L'articolo Sky- Juventus, Ramsey ha firmato: ecco tutti i ...

Juventus-Chievo streaming live - ecco dove e come vedere il match : Juventus Chievo streaming live , ecco dove e come vederla ecco gli highlights dell’ultima sfida tra le due squadre VIDEO: Diretta Juventus Chievo live ecco dove vederla Guardala QUI in diretta in modalità match live La sfida tra Juventus-Chievo sarà trasmessa su Sky Sport(canale 202) e Sky Sport 251 e, dunque, potrà essere seguita in streaming attraverso […] L'articolo Juventus-Chievo streaming live, ecco dove e come vedere il match ...

Supercoppa Juve-Milan - colloquio tra Gattuso e Higuain - ecco l’esito : Supercoppa Juve-Milan – Si avvicina sempre il match di Supercoppa tra Juventus e Milan, una partita molto importante per entrambe le squadre e che non ha bisogno di presentazioni. Non prenderà parte al match l’attaccante Gonzalo Higuain a causa della febbre ma sono tanti i dubbi sul forfait del Pipita anche e soprattutto per questioni di mercato con un passaggio al Chelsea che sembra ormai imminente. Nel frattempo retroscena in ...

Supercoppa Italiana - Juventus-Milan anche via satellite : ecco come : Si assegna questa sera a Jeddah la Supercoppa Italiana nella finale tra Juventus e Milan, le squadre che hanno vinto più trofei L'articolo Supercoppa Italiana, Juventus-Milan anche via satellite: ecco come è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Juventus - con la squadra a Madrid : ecco il pacchetto biglietto+hotel : biglietti Juventus trasferta atletico Madrid. Si avvicina il ritorno della Champions League giunta agli ottavi di finale in cui la Juventus affronterà l’Atletico Madrid. In occasione della gara di andata, in programma il prossimo 20 febbraio, la Juventus offre la possibilità a tutti gli appassionati di seguire la squadra da vicino. Ora che la competizione, […] L'articolo Juventus, con la squadra a Madrid: ecco il pacchetto ...

Supercoppa - convocati Juventus : la lista di Allegri. Ecco gli assenti : Supercoppa convocati Juventus – Manca poco all’appuntamento tra Juventus e Milan, gara valida per la Supercoppa Italiana. La Juventus è partita per Gedda e Allegri ha comunicato la propria lista di convocati. Dopo aver ottenuto la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia battendo il Bologna, i bianconeri vogliono ora alzare il primo trofeo di […] L'articolo Supercoppa, convocati Juventus: la lista di Allegri. Ecco gli ...

Juve - ecco quando firma Ramsey : Secondo quanto riporta Sky Sport, la Juventus incontrerà l'agente di Aaron Ramsey dopo la partita di Supercoppa italiana contro il Milan. L'accordo tra le due parti è stato praticamente trovato e nei prossimi giorni i ...

La Juve nella tana del Bologna : ecco come fare per seguire l’incontro in Tv : La giornata di oggi è davvero densa di appuntamenti per tutti i calciofili che possono tornare a riassaporare gli impegni ufficiali anche in Italia. Iniziano infatti gli ottadi di finale in programma in gara unica: non sono previste infatti alcune possibilità di errore. A chiudere la giornata dopo gli impegni di Lazio e Milan (clicca […] L'articolo La Juve nella tana del Bologna: ecco come fare per seguire l’incontro in Tv è stato ...