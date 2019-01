Erdogan | pronti a prendere Manbij

Siria - tra Usa e Turchia tira aria di crisi Erdogan diserta l’incontro con Bolton : “Pronti ad attaccare i terroristi curdi” : La questione curda sta portando Stati Uniti e Turchia allo scontro diplomatico. A far infuriare il presidente Recep Tayyip Erdogan sono state, questa volta, le parole del Consigliere per la sicurezza nazionale di Washington, John Bolton, che, ammorbidendo le parole con cui Donald Trump annunciava un imminente ritiro delle truppe dai territori riconquistati dalle milizie curde nel nord Siriano, ha dichiarato che un ritorno a casa dei militari ...