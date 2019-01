Among the Sleep | Enhanced Edition sbarcherà su Nintendo Switch quest' anno

Among the Sleep : Enhanced Edition uscirà su Nintendo Switch quest'anno : Il titolo horror in prima persona Among The Sleep sta per fare ritorno, questa volta per Nintendo Switch, in una versione rivista e migliorata, sotto il nome di Among the Sleep: Enhanced Edition.Come riporta Gematsu infatti, se avete una Switch e state cercando un titolo horror, questo potrebbe fare proprio al caso vostro. Annunciato da a Soerman e sviluppato da Krillbite Studio, la versione per Switch è stata invece realizzata da Sounced ...

Ex dipendente di Telltale Games : "probabilmente The Wolf Among Us 2 non sarebbe mai uscito" : Una delle storie più tristi nell'industria dei videogiochi di quest'anno è stata la chiusura di Telltale Games e il modo in cui sono stati trattati tutti i suoi dipendenti. Ma anche se si fosse trovato un modo per rimanere operativi, uno dei progetti annunciati probabilmente non sarebbe comunque uscito.Un ex membro dello staff della compagnia ha recentemente parlato con Eurogamer.net sotto anonimato, spiegando come probabilmente il sequel ...