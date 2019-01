Migranti morti in mare | Di Maio | «Vedo molte lacrime di coccodrillo»

Migranti - Fabio Fazio fa la predica : "Dovremo rendere conto di questi morti innocenti" : Ora anche Fabio Fazio ci fa la morale sui Migranti. 'Non possiamo più far finta di non vedere. Di non sapere. Un giorno dovremo rendere conto di questi morti innocenti. Di ciascuno di loro' , scrive ...

Di Maio : Migranti morti - basta ipocrisia : 13.38 Sui morti in mare vedo "molte lacrime di coccodrillo". Così il vicepremier Di Maio, parlando ad Avezzano. "Saremmo degli ipocriti se continuassimo soltanto a parlare degli effetti senza cercare anche le cause". Se la gente parte "è perchè alcuni Paesi Ue, con in testa la Francia, non hanno mai smesso di colonizzare l'Africa"."Macron prima ci fa la morale e poi continua a finanziare il debito pubblico con i soldi con cui sfrutta i Paesi ...

Papa Francesco commemora i Migranti morti nel Mediterraneo : "Cercavano solo un futuro" : "Penso alle 170 vittime naufraghi nel Mediterraneo, cercavano futuro per la loro vita. Vittime forse di trafficanti di esseri umani, preghiamo per loro. E per coloro che hanno la responsabilità di quello che è successo". Lo ha detto Papa Francesco al termine dell'Angelus odierno, nel quale ha definito la doppia tragedia nel Mediterraneo tra i suoi "dolori nel cuore".Il secondo riguarda la Colombia, scossa in questi giorni da ...

Migranti - Papa Francesco : prego per chi ha la responsabilità di 170 morti : Papa Francesco all'Angelus parla della nuova strage di Migranti e delle responsabilità di chi l'ha causata. "Ho due dolori nel cuore: Colombia e Mediterraneo. Penso alle 170 vittime del naufragio nel Mediterraneo cercavano futuro per la loro vita. Vittime forse di trafficanti. Preghiamo per loro e per coloro che hanno responsabilità per quello che è successo", ha detto il Papa.

Migranti - Open Arms : 8 morti al giorno : 12.19 "Perder tempo significa morire. Mentre Open Arms è bloccata in porto a Barcellona, 8 persone al giorno muoiono nel Mediterraneo. #FreeOpenArms". Così twitta la ong Open Arms, la cui nave è bloccata nei porti spagnoli, dopo il divieto di salpare imposto dalla capitaneria di porto di Barcellona. Ieri, l'ultimo naufragio di Migranti, al largo della Libia, è costato la vita a 117 persone.

Fabio Fazio e i Migranti : "Un giorno dovremo rendere conto di questi morti innocenti. Di ciascuno di loro" : "Non possiamo più far finta di non vedere. Di non sapere. Un giorno dovremo rendere conto di questi morti innocenti. Di ciascuno di loro". Lo ha scritto Fabio Fazio su twitter davanti alla strage dei migranti di ieri.

117 Migranti morti - per Salvini è colpa di scafisti e ONG : “Non sarò mai loro complice” : "Io non sono stato, non sono e non sarò mai complice dei trafficanti di esseri umani, che con i loro guadagni investono in armi e droga, e delle Ong che non rispettano regole e ordini". Con queste parole il ministro dell'Interno e vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini ribadisce che, malgrado l'ennesimo naufragio nel Mediterraneo, il governo italiano non cambierà linea sulla gestione dei flussi dalla Libia.Continua a leggere

Migranti - naufragio al largo della Libia : 117 morti - tra loro donne e bambini : Tre superstiti salvati dalla Marina italiana: sono rimasti in mare senza aiuto per tre ore prima dell'intervento aereo. I sopravvissuti: «Meglio la morte che la Libia». Salvini: «Cuori aperti e porti chiusi». Conte «scioccato». Il dolore di Mattarella

Migranti - 117 vittime nel Mediterraneo. I superstiti : «Meglio morti che la Libia». Mattarella : «Profondo dolore» : Nuova strage in mare. È di circa 120 morti il bilancio dell'ultimo naufragio davanti alle coste libiche. Nessun superstite è stato trovato dalla nave mercantile inviata ieri dalle...