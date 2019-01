ilfattoquotidiano

: L’incubo di ogni automobilista è realtà: bloccato al passaggio livello con il treno in arrivo. L’incidente è spaven… - Cascavel47 : L’incubo di ogni automobilista è realtà: bloccato al passaggio livello con il treno in arrivo. L’incidente è spaven… - tvescript : Più passa il tempo e più Sebastian si trasforma in mrBaffo, l'incubo di ogni bambino - BarbaraRachetti : L’incubo peggiore di ogni genitore: che il proprio figlio scompaia in un buco nero. Il piccolo #Julen è a 100 metri… -

(Di domenica 20 gennaio 2019) Il video è stato registrato da un(che poi lo ha pubblicato in rete) nel comune svizzero di Uster. Nel filmato si vede una donna rimasta intrappolata con la sua auto tra le barriere di un. Così un uomo cerca di aiutarla e si mette al volante per cercare di spostare la macchina ma non fa in tempo e viene travolto dal(in viaggio verso Wetzikon). L’impatto è impressionante, ma fortunatamente l’uomo se l’è cavata solo con qualche feritaL'articolo L’incubo dialcon ilin arrivo. L’incidente è spaventoso proviene da Il Fatto Quotidiano.