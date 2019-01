Lecce | si scattano un selfie alla ' Focara' e nel fumo sembra apparire il volto del Santo

Blastingnews

: Scattano un selfie alla Focara: nel fumo appare il volto del Santo - antonioolivier5 : Scattano un selfie alla Focara: nel fumo appare il volto del Santo - PugliaStream : Scattano un selfie alla Focara: nel fumo appare il volto del Santo -

(Di domenica 20 gennaio 2019) E' mistero nel Salento, precisamente a Novoli, in provincia di, dove ormai da giorni non si fa che parlare di questa strana e curiosa vicenda che stiamo per raccontarvi. Sono le 2 della notte di giovedì scorso, e un gruppo di amici decide di scattarsi una foto ricordo, undi gruppo per la precisione, mentre si trovavacelebre "". Si tratta di una delle tradizioni più antiche del Salento, che si svolge ogni anno in onore di Sant'Antonio Abate, anacoreta e taumaturgo egiziano. Un rituale, quello del "grande fuoco" che arde per giorni, risalente a tradizioni e miti ancestrali, legatifertilità della terra, tipici proprio del Salento e di altre zone del mondo. Dopo essersi scattata la foto con il fuoco alle spalle i ragazzi si sono accorti di qualcosa che, di norma, in un'immagine, non dovrebbe esserci, ovvero, quello che da tutti è stato riconosciuto come un ...