Una vita da invalido per un i-Phone ed un i-Pad

laragnatelanews

(Di domenica 20 gennaio 2019)Secondo quanto appreso dai giornali locali, che ne hanno diffuso la notizia, il ragazzo, aveva solo diciassette anni quando decise di vendersi un rene per potersi acquistare un I-4 . Un gesto folle dei tempi che viviamo. I valori che sono considerati importanti oggi, sono quelli dell’esasperato consumismo, del possedere, per apparire e per ottenere i consensi degli altri. Un oggetto, un “attrezzo” era diventato il modo per poter essere accettato, poter entrare a far parte di un certo “giro”. un ragazzo povero di diciassette anni a cui, nel raggiro, hanno promesso soldi e nessuna controindicazione vede il suo obiettivo più vicino e accetta. Gli effetti di quel gesto presentano il conto entro poco. Per la somma di 12.000 Yuan (poco più di 2600 Euro). Un trafficante di organi clandestino lo ha fatto andare in una località lontano da casa, ...