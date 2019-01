Ecco una dock a tema GameCube per Nintendo Switch con tanto di porte funzionanti per i

Ecco una splendida versione in 8 bit di Fortnite : La maggior parte dei giocatori di Fortnite di adesso probabilmente non ha nemmeno mai visto un videogioco in 8 bit, per cui a sopperire questa grave lacuna ci ha un l'utente YouTube Gamology, il quale ha ricostruito il celebre Fortnite nel classico stile arcade.Nel video possiamo vedere un connubio tra Super Mario Bros e Asteroids, ma con una vera e propria atmosfera da Fortnite.Vediamo qui di seguito il video riportato da Fortniteintel:Read ...

Federica Nargi incinta di una femmina : Ecco quando nascerà e come si chiamerà : Federica Nargi incinta a Verissimo: le dichiarazioni su seconda figlia e matrimonio con Matri Federica Nargi è incinta di un’altra bambina dopo Sofia che ha 2 anni e mezzo. L’ex Velina di Striscia la notizia lo ha confessato a Verissimo, nella puntata in onda sabato 19 gennaio. “Mancano due mesi, sono appena entrata all’ottavo mese, ma […] L'articolo Federica Nargi incinta di una femmina: ecco quando nascerà e come si chiamerà ...

Trasfusione di sangue di adolescente : Ecco il macabro elisir di giovinezza venduto da una startup : Sembra quasi un moderno film horror, ma la “young blood trasfusion” è realtà, grazie alla controversa startup statunitense Ambrosia Health, che promette di far ringiovanire adulti e anziani, tramite trasfusioni di sangue. Ambrosia vende ai suoi clienti il plasma di donatori di età compresa tra i 16 e i 25 anni, con lo scopo di offrire “benefici per la salute” a chi ha superato i 30 anni. Con 8.000 dollari si ...

Sanremo 2019 : in arrivo una sforbiciata sui compensi? Ecco quanto guadagnano Baglioni - Raffaele e Bisio : Baglioni, Raffaele e Bisio La sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo è ormai alle porte e, come ogni anno, non mancano le polemiche legate ai compensi dei conduttori. Le news dell’ultima ora dicono che la Rai starebbe pensando di abbassare considerevolmente i cachet dei conduttori Claudio Bisio e Virginia Raffaele. La modifica non riguarderebbe, al contrario, il direttore artistico Claudio Baglioni. A riportarlo il Corriere ...

Il 21 Gennaio non perdetevi lo spettacolo dell'eclissi della Superluna di sangue : Ecco cosa succederà [INFO e VIDEO] : Il 21 Gennaio si verificheranno un'eclissi lunare totale e una Superluna per uno spettacolo congiunto davvero mozzafiato. La luna, la Terra e il sole si allineeranno per l'unica eclissi totale di quest'anno e anche del prossimo. Allo stesso tempo, la luna sarà al perigeo, il punto della sua orbita più vicino alla Terra, e apparirà leggermente più grande e più luminosa del solito in ciò che viene definito una Superluna.

Reddito di cittadinanza - Ecco il testo di una legge ridicola : il decreto - a chi regalano i soldi : Nel giorno del Consiglio dei Ministri chiamato a vararlo, ecco emergere il testo relativo al Reddito di cittadinanza, o Reddito ai fannulloni, così come lo ha ribattezzato Libero. La mancetta voluta dai grillini "verrà erogato attraverso la Carta Rdc". È quanto si legge nella bozza del decretone con

Ed Sheeran ha contribuito al ritorno sulle scene di una storica boy band : Ecco di chi si tratta : Indovina un po'? The post Ed Sheeran ha contribuito al ritorno sulle scene di una storica boy band: ecco di chi si tratta appeared first on News Mtv Italia.

Super Luna? Ecco perché il satellite si colora di rosso : Il calendario degli appuntamenti astronomici italiani si apre quest'anno con l'eclissi di luna del 21 gennaio. Poco prima dell'alba in tutta la Penisola si potrà ammirare il satellite colorarsi di rosso.

[Il punto] Sul governo gialloverde lo spettro di una Manovra bis : Ecco quanti miliardi bisognerà trovare : "Non vedo una recessione, vedo una situazione di stagnazione" ha dichiarato il titolare del Mef confermando che "il rallentamento dell'economia a fine 2018 impatterà negativamente anche sul 2019". ...

Astronomia - il 21 Gennaio l’Eclisse totale di Luna : Ecco come osservarla [DETTAGLI] : Lunedì 21 Gennaio 2019 si verificherà un’eclisse totale di Luna. Il fenomeno di osserva quando il Sole, la Terra e la Luna sono allineati e quindi la Terra, nascondendo la luce del Sole alla Luna, proietta su di essa un cono di penombra ed un cono d’ombra, che sono coassiali. Il moto della Luna determina la sua entrata nel cono di penombra della Terra nella fase iniziale dell’Eclisse, e ciò corrisponde ad una lieve diminuzione dell’intensità ...

Brexit - Coldiretti : SOS ProsEcco - una bottiglia su 2 esportata in Gran Bretagna : Con quasi una bottiglia esportata su due consumata dagli inglesi, è il Prosecco il prodotto simbolo del Made in Italy in Gran Bretagna che rischia di essere pesantemente colpito dalle barriere tariffarie e dalle difficoltà di sdoganamento che potrebbero nascere da una Brexit senza accordo. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti dalla quale si evidenzia una accelerazione degli ordini proprio per paura di dazi e ritardi doganali che ...

Ecco perché non bisogna dimenticare i bambini in auto : lascia una bistecca in macchina per 5 ore con 46°C - il risultato è sbalorditivo : L’area sudorientale dell’Australia sta facendo i conti con un’ondata di afa che ha trasformato le città dell’area nei posti più caldi del mondo negli ultimi giorni. In alcune zone, le temperature hanno sfiorato i 50°C. In simili condizioni le auto diventano veri e propri forni se lasciate al sole, ma anche all’ombra gli effetti non sono da meno. È quanto svelato da un dipendente del pub Mildura Dockside Café, nella città di Victoria. L’uomo ha ...

Ora l'iPhone può diventare una "cimice" : Ecco come funziona : Un'idea pensata per aiutare chi sente poco può trasformare l'iPhone in una "cimice" per spiare conversazioni.Nel nuovo sistema operativo iOS 12 di Apple è stata infatti inserita la funzionalità "Udito". Chi ha problemi può avvicinare il telefono verso chi sta parlando e indossare le cuffie senza fili AirPods: il suono risulterà amplificato.Ma cosa succede se si lascia il telefono in una stanza dove si svolge una riunione importante, o dove due ...