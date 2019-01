Cecenia | la comunità Lgbt sotto attacco | 2 morti per le torture in carcere e 40 arresti

vanityfair

(Di sabato 19 gennaio 2019) La denuncia viene dalla Russia, come quelle di due fa. L’accusa è la stessa: persecuzione nei confronti degli omosessuali insecondo il network russo in difesa dei diritti. Nella repubblica della Federazione russa a maggioranza musulmana sono state uccise due persone, torturate in, e una quarantina sono state 40 persone. Immediata è arrivata la smentita delle autorità cecene che ha sempre negato persino la presenza di omosessuali nel paese.https://twitter.com/amnestyitalia/status/1086189199802286080 Due anni fa, nel 2017 c’era stata una protesta internazionale nei confronti del governo locale dopo le denunce degli omosessuali ceceni che avevano rivelato di essere stati torturati dalle forze dell’ordine. Lo stesso sta accadendo adesso con Amnesty International che ha avviato una raccolta firme.https://twitter.com/kochetkovigor/status/1084708124085362688 Igor ...