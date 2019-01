Sci | a Cortina vince la Siebehofer | la Vonn è tornata

Sci - discesa di Cortina : Vonn 15ª - sesta la nostra super-Marsaglia : Sci, discesa di Cortina: la Vonn al rientro si classifica al quindicesimo posto, vittoria per l’austriaca Ramona Siebenhofer Una grande gioia e un enorme rimpianto. La prima discesa di Cortina, con partenza abbassata al superG, si chiude con sensazioni contrastanti per l’Italia: il sesto posto di Francesca Marsaglia vale tantissimo, perché è il suo miglior risultato in carriera nella specialità, dove mai era arrivata così ...

Discesa Cortina streaming video Rai : Siebenhofer al comando - Vonn indietro! - Coppa del mondo Sci - : Diretta Discesa Cortina: info streaming video e tv della gara, recupero della prova di St Anton per la Coppa del mondo di Sci femminile, oggi.

Sci alpino - Discesa Cortina 2019 : Ramona Siebenhofer vince a sorpresa - Nicol Delago fuori mentre era in testa. Sesta Marsaglia : Fa festa l’Austria e soprattutto Ramona Siebenhofer nella prima Discesa di Cortina d’Ampezzo. L’austriaca conquista la sua prima vittoria in carriera in Coppa del Mondo sull’Olimpia delle Tofane. Partenza abbassata dagli organizzatori con la nativa di Tamsweg che ha chiuso con il tempo di 1’15”44. Una bella prova quella di Siebenhofer, che ha fatto la differenza soprattutto nella parte centrale. Seconda ...

LIVE Sci alpino - Discesa Cortina 2019 in DIRETTA : Stuhec davanti - Delago esce sul più bello : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Discesa libera femminile della Coppa del Mondo di sci alpino in programma a Cortina: oggi, venerdì 18 gennaio, alle ore 12.00 si recupera la gara non disputata a St. Anton. Rientra alle gare la statunitense Lindsey Vonn, che scenderà con il pettorale numero 13. In casa Italia la prima al cancelletto di partenza sarà Federica Brignone, con il numero 6, poi sarà la volta di Nicol Delago, con ...

Sci alpino – Coppa del mondo femminile : abbassata la partenza del SuperG di Cortina - Lindsey Vonn col numero 13 : Alle 12 la discesa di Cortina: partenza abbassata al SuperG, Vonn ha il numero 13 e subito dopo tocca a Nicol Delago. Brignone è la prima azzurra al via Il conto alla rovescia finisce alle ore 12 (diretta tv su Eurosport 2 e Raisport). Cortina è pronta per la prima delle tre gare in programma sull’Olympia con la partenza della discesa abbassata al SuperG. Ad aprire le danze sarà la tedesca Viktoria Rebensburg, la prima azzurra sarà ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : la velocità e Lindsey Vonn ritornano a Cortina. L’Italia punta su Fanchini e Delago : La velocità torna ad essere protagonista nella Coppa del Mondo femminile e non poteva essere una località migliore per l’occasione. Infatti da venerdì in quel di Cortina sono in programma due discese (oggi e domani) ed un supergigante (domenica). Si gareggia sulla mitica Olimpia delle Tofane, una delle piste storiche del Circo Bianco e che in passato ha regalato grandi gioie alle sciatrici di casa. La notizia di questo lungo fine settimana ...

LIVE Sci alpino - Discesa Cortina 2019 in DIRETTA : ritorna Lindsey Vonn - Fanchini e Delago ci provano! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Discesa libera femminile della Coppa del Mondo di sci alpino in programma a Cortina: oggi, venerdì 18 gennaio, alle ore 12.00 si recupera la gara non disputata a St. Anton. Rientra alle gare la statunitense Lindsey Vonn, che scendrà con il pettorale numero 13. In casa Italia la prima al cancelletto di partenza sarà Federica Brignone, con il numero 6, poi sarà la volta di Nicol Delago, con ...

Sci alpino - Discesa Cortina 2019 oggi : orario d’inizio - tv e pettorali di partenza : oggi venerdì 18 gennaio si disputa la Discesa libera femminile di Cortina d’Ampezzo, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Inizia il lungo weekend di gare sull’Olimpia delle Tofane, le atlete sono pronte per darsi battaglia sulla pista dellA Perle delle Dolomiti e ne vedremo delle belle su uno dei tracciati più affascinatni dell’intero Circo Bianco. Riflettori ovviamente puntati su Lindsey Vonn che fa il ...

Sci alpino – Coppa del mondo femminile : atlete a Cortina contro i cambiamenti climatici : Le atlete di sci alpino in gara a Cortina per la tappa di Coppa del mondo indosseranno una scritta sul petto contro i cambiamenti climatici ”Le atlete in gara nella tappa di Coppa del mondo di sci femminile a Cortina avranno scritto sul petto: ”Save our planet. Stop climate change”. Abbiamo voluto lanciare questo messaggio importante, un mese dopo la Conferenza sul clima delle Nazioni Unite, perché crediamo che gli ...

Sci : CdM - a Cortina Mowinckel e Suter si aggiudicano le prime due prove (3) : (AdnKronos) - Lindsey Vonn ha spiegato: "E' stato fantastico ritornare al cancelletto, ero anche un po' nervosa, avevo un paio di farfalle nello stomaco. Ho fatto qualche errore, ma tutto sommato sono abbastanza positiva". Nicol Delago ha detto: "Mi sono sentita meglio nella seconda prova e adesso v

Sci : CdM - a Cortina Mowinckel e Suter si aggiudicano le prime due prove (2) : (AdnKronos) - Venerdì, la prima discesa del programma, con partenza alle ore 12, che sarà il recupero della gara cancellata la scorsa settimana a St. Anton, in Austria. Il meteo prevede un po' di neve fino a giovedì sera, ma un netto miglioramento per la mattinata di venerdì e quindi la gara dovrebb