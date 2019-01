Salvini ora risponde alla Nappi Stupro? No | ero con Saviano

Ora Salvini manda altri 60 agenti a Napoli : "De Magistris faccia il suo" : Matteo Salvini rassicura 'Giggino' De Magistris. 'Entro febbraio arriveranno 61 poliziotti. Si aggiungeranno ai 140 che sono già arrivati nei mesi scorsi' , spiega il ministro dell'Interno, ...

Rigopiano - Salvini : “Dopo due anni di chiacchiere ora i fatti” : Sono felice di poter abbracciare, di poter portare un minimo di conforto e tutto l’affetto e il calore di milioni di italiani agli orfani, alle vedove, ai papà che hanno perso i figli, ai figli che hanno perso i papà, portando la certezza che lo Stato c’è”. Lo dice il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in una diretta Facebook mentre si sta recando a Rigopiano. “Dopo due anni di chiacchiere, di silenzio, adesso ...

Pensioni ultima ora : incontro Quota 100 Di Maio-Salvini - c’è accordo : Pensioni ultima ora: incontro Quota 100 Di Maio-Salvini, c’è accordo Quota 100, incontro positivo Lega-M5S Pensioni ultima ora: quella raggiunta nelle ultime ore all’interno dell’esecutivo potrebbe essere una vera e propria svolta. Tutti i media parlano di un accordo quasi definitivo che dovrebbe in parte modificare i provvedimenti in materia previdenziale. Tutto ruota intorno alla trattativa tra Governo Italiano e Commissione Europea sulla ...

Decretone - Salvini : 'Obiettivo quota 41 - la Fornero si prepari a piangere ancora' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Salvini : dedico quota 100 alla sigora piangente Fornero e a Monti : 'dedico questa decina di paginette alla signora Fornero, la signora piangente, e al signor Monti, non se ne fanno ancora una ragione... io conto di fare il ministro ancora a lungo'. Lo afferma il ...

Pensioni - via libera in CdM a Quota 100 : ecco le norme. Matteo Salvini : "Fornero - piangi ancora" : "È un passaggio storico, se meno persone fluiranno di questa scelta, e in meno andranno in pensione, i soldi che avanzeranno verranno reinvestiti in tagli delle tasse. I soldi ci sono, posso garantirlo tranquillamente, nessuno si vedrà negato il diritto alla pensione". Così Matteo Salvini al termine

Salvini : "Quota 100 dedicata alla Fornero. Piangerà ancora" : Matteo Salvini presenta il nuovo sistema previdenziale e di fatto mette nel mirino Fornero e Monti proprio nel giorno del varo di Quota 100. Nel corso della conferenza stampa per la presentazione del "decretone" che ha dato il via ai due pilastri della manovra (reddito di cittadinanza e nuovo sistema previdenziale), il titolare degli interni non ha risparmiato una frecciatina all'ex premier e all'ex ministro che hanno messo sul campo la riforma ...

Sondaggi elettorali - Matteo Salvini ispira più fiducia. Di Maio solo al terzo posto - dopo Conte : Secondo due Sondaggi, Demopolis e Emg Acqua, la Lega si conferma primo partito nel Paese, con il M5S che rimane pressocché stabile. salgono invece le opposizioni di centrodestra: Forza Italia 8,8% (+0,5% rispetto a una settimana fa), Fratelli d'Italia 4,4% (+0,3%). Peril 49% degli intervistati Matteo Salvini resta il leader politico che raccoglie più consensi.Continua a leggere

Vertice di maggioranza a Palazzo Chigi tra Salvini - Di Maio e Giuseppe Conte : Palazzo Chigi, il Vertice di maggioranza in vista del Consiglio dei ministri, con la partecipazione del premier Giuseppe Conte e i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio Al via a Palazzo Chigi, il Vertice di maggioranza in vista del Consiglio dei ministri, con la partecipazione del premier Giuseppe Conte e i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio. La riunione è stata convocata per fare il punto, tra i vari temi, sul decretone che ...

Fabrizio Masia - sondaggio per Agorà : cala la fiducia in Matteo Salvini - bocciati reddito e quota 100 : L'ultimo sondaggio di Fabrizio Masia per Agorà su Raitre deve far preoccupare molto Matteo Salvini. Il leader della Lega registra un segno meno come "fiducia" tra gli elettori e reddito e cittadinanza e quota 100 vengono bocciati dalla maggioranza degli intervistati. Insomma, c'è qualcosa che non va