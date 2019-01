Rita dalla Chiesa Vs Masterchef Italia 8

Masterchef 8 - Rita dalla Chiesa e la proposta contro la carne in tv : cosa vorrebbe la conduttrice : Tanta l'attesa e altissime le aspettative per la prima puntata di Masterchef 8 Italia che ha visto l'esordio televisivo di Giorgio Locatelli tra i giudici veterani del cooking show di...

L’ora della verità a 73 giorni dalla Brexit : C’è bisogno che qualcuno intervenga nel caos politico britannico. In un certo senso è meglio che lo facciano gli elettori, in un modo o nell’altro. Leggi

A 24 ore dalla decisione del Parlamento bRitannico - la Brexit è diventata un thriller : ... perché, va sottolineato, sono aumentate da parte delle istituzioni e non solo, le preoccupazioni legate all'approvazione che ricadrebbero pesantemente su tutta l'economia britannica, con conseguenze ...

Terrorismo : fermi Palermo - Yasmine arrivata dalla Tunisia e trasfeRita in Francia : Palermo, 9 gen. (AdnKronos) - Il 'pacchetto' per l'organizzazione dei viaggi dalla Tunisia in Itali, a bordo di gommoni veloci, era 'all inclusive'. Lo dimostra l'operazione della DDa di Palermo che all'alba di oggi ha fermato quindici persone. Uno degli indagati è accusato di avere organizzato il v

Britney Spears annuncia una pausa dalla musica - la priorità è suo padre malato : La famiglia, prima di ogni altra cosa, musica inclusa. Con un lungo post sui social, pubblicato nelle scorse ore, Britney Spears annuncia a malincuore la necessità di una pausa dalle attività live e promozionali. A febbraio si sarebbe dovuta esibire a Las Vegas per il tour Domination ma, nei primi giorni del 2019, ha deciso di fermarsi: la priorità, in questo momento, è suo padre. “Non farò concerti per il nuovo tour Domination perché ho ...

Sgarbi a Rita dalla Chiesa : "Magari Roma fosse come Beirut" : "Magari Roma fosse come Beirut". Vittorio Sgarbi commenta via social le dichiarazioni di Rita Dalla Chiesa che in un'intervista al 'Giornale' ha parlato delle condizioni di Roma, tra buche e rifiuti, ...

Saygus non è spaRita dalla scena e torna alla ricerca di nuovi investitori : Se pensavate che Saygus fosse sparita dal panorama della telefonia mobile (nel quale non è mai entrato) vi state sbagliando. Il produttore americano torna a farsi sentire. L'articolo Saygus non è sparita dalla scena e torna alla ricerca di nuovi investitori proviene da TuttoAndroid.

Rita dalla Chiesa dura su Virginia Raggi : “Roma sembra Beirut - i romani sono incaz**ti!” : Rita Dalla Chiesa manifesta tutta la sua rabbia per le condizioni in cui versa la città di Roma, si sfoga contro il sindaco Virginia Raggi sono parole dure quelle che Rita Dalla Chiesa ha usato a Natale per attaccare Virginia Raggi mostrandole in che condizioni è ridotta Roma e ancor più severe le dichiarazioni rilasciate a Il Giornale. Il 24 dicembre scorso ha postato una serie di scatti raccapriccianti di cassonetti strabordanti di spazzatura ...

Il dolore di Rita dalla Chiesa : “Un anno difficile. Natale con il magone” : Forte eppure fragile, Rita Dalla Chiesa non nasconde il suo dolore al termine di un anno molto difficile. A segnarla profondamente due lutti importanti e che non ha ancora superato: la morte del genero Massimo Santoro, arrivata alla fine del 2017, e quella dell’ex marito Fabrizio Frizzi, che si è spento nel marzo del 2018. Come sempre l’ex conduttrice di Forum ha trascorso le vacanze natalizie in famiglia, circondata ...

Rita dalla Chiesa non si arrende ma confessa : "E' stato un Natale molto complicato" : Le parole della conduttrice al settimanale Vero riaprono ferite ancora fresche, le morti premature del genero e di Fabrizio...

Rita dalla Chiesa - amara confessione : “Natale trascorso con magone” : Rita Dalla Chiesa triste per Natale: “Ho perso tanto nella mia vita” Rita Dalla Chiesa ha passato un brutto Natale: la conduttrice si è lasciata andare ad un’intervista rilasciata a Vero in cui ha confessato di aver trascorso delle festività da dimenticare. Rita Dalla Chiesa ha precisato di aver festeggiato insieme a tutti i membri della famiglia di suo genero: purtroppo però era impossibile essere felici completamente. Rita ...

Rita dalla Chiesa : "Natale trascorso con magone nel cuore per i gravi lutti in famiglia" : "È stato un Natale molto complicato. Lo abbiamo trascorso insieme alla numerosissima famiglia di mio genero. Abbiamo festeggiato con un profondo magone nel cuore, ma senza darlo a vedere a mio nipote Lorenzo che ha potuto giocare e distrarsi con i suoi cuginetti". A parlare, in un'intervista concessa al settimanale Vero, è Rita Dalla Chiesa, che negli ultimi mesi è stata colpita da due lutti gravi. La conduttrice 71enne ha prima perso il ...

Rita dalla Chiesa confessa : “È stato un Natale molto complicato” : Natale 2018 complicato per Rita Dalla Chiesa, colpita da due lutti negli ultimi mesi Il Natale appena trascorso non è stato facile per Rita Dalla Chiesa. A confessarlo la bionda conduttrice, colpita da due lutti gravi tra il 2017 e il 2018. La giornalista ha prima perso il genero Massimo Santoro, marito della figlia Giulia, […] L'articolo Rita Dalla Chiesa confessa: “È stato un Natale molto complicato” proviene da Gossip e Tv.

Desirée Mariottini - uccisa dalla droga e stuprata : l'autopsia porta a galla la verità : Si torna nuovamente a parlare di Desirée Mariottini la cui morte non potrà essere cancellata. Il suo è stato sicuramente uno dei casi di cronaca più cruenti e tristi del 2018, una morte orribile su cui tanto si è dibattuto in questi mesi fuori e dentro la caserme e procure. Omicidio Desirée Mariottini, la brutalità dell'omicidio L'...