Migranti | naufraga gommone con 20 persone a bordo Si salvano in 3

Naufraga un gommone carico di Migranti al largo dell'Egeo : morta una bimba di 4 anni - in salvo 46 persone : La Guardia Costiera turca ha tratto in salvo questa mattina 46 migranti Naufragati al largo delle coste sul mare Egeo e ha recuperato il corpo di una bambina di appena quattro anni. L'intervento è stato attivato dopo la segnalazione di un gommone in difficoltà al largo di Kusadasi. Il natante ha iniziato a imbarcare acqua mentre si dirigeva verso le isole della Grecia e i confini dell'area Schengen.Secondo quanto riporta il sito ...

Migranti : Conte (Treviso) - 'naufragata la linea dei sindaci dissidenti' : Treviso, 14 mag. (AdnKronos) - "Questa mattina, con Antonio Decaro (presidente Anci e sindaco di Bari), Enzo Bianco (ex sindaco di Catania e presidente consiglio nazionale Anci), Umberto Di Primio (sindaco di Chieti), Matteo Biffoni (sindaco di Prato), Chiara Appendino (sindaco di Torino), Roberto P

Migranti - naufraga un barchino : un morto e nove dispersi al largo della Sardegna : Un barchino con a bordo 13 Migranti è naufragato al largo delle coste della Sardegna: un giovane di circa 30 anni è morto, mentre altri tre sono stati soccorsi. Secondo quanto riferiscono questi ultimi, i dispersi sarebbero nove. La barca era in avaria e alcuni Migranti si sarebbero tuffati in mare, mentre i tre soccorsi erano rimasti a bordo dell'imbarcazione.Continua a leggere

Sardegna - naufraga barca di Migranti - un morto e almeno nove dispersi : CAGLIARI - Il viaggio su un barchino per raggiungere la Sardegna di un gruppo di algerini si è trasformato in tragedia. Tre migranti sono stati soccorsi, il cadavere di un giovane è stato ripescato in ...