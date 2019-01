Chi sono i Boomdabash | in gara a Sanremo 2019 con Per un milione

Domenica Live e Domenica In : Chi sono gli ospiti del 20 Gennaio 2019 : Chi sono gli ospiti della prossima Domenica a Domenica Live e Domenica In? Nuova Domenica, nuova sfida, nuovi ospiti. Anche questo fine settimana, Mara Venier e Barbara d’Urso ci regaleranno grandi soddisfazioni. Come sempre, i telespettatori non vedono l’ora ci scoprire chi siano gli ospiti che presenzieranno alle nuove dirette di Domenica In e Domenica […] L'articolo Domenica Live e Domenica In: chi sono gli ospiti del 20 ...

Chiara Ferragni - folla fuori controllo per la visita in Calabria : "Era pericoloso - sono stata spintonata" : Chiara Ferragni ha rischiato grosso durante la sua visita in Calabria per un impegno di lavoro e con lei le decine di fan che si sono accalcati a caccia di un selfie e un autografo. La influencer è stata duramente attaccata sui social da una donna che le ha rimproverato di non essersi fermata, nonos

Assassinio a Wall Street…quattro chiacchiere sul mercato finanziario. Chi sono i principali sospettati? Il 2018 è stato uno dei peggiori negli ultimi 30 anni : Metti una sera cena e, tra un risotto tartufato e un pollo al curry, si gioca a “I dieci piccoli indiani”. La situazione attuale dei mercati sembra l’incipit di un giallo di Agatha Christie: c’è stato un delitto e ci sono i principali sospettati. Al posto di Nigger Island siamo invece in una splendida casa che si affaccia sul Castello Sforzesco. Anfitrione e commensali preferiscono mantenere l’anonimato. Il gioco comincia mentre il cameriere in ...

Chiara Ferragni - folla fuori controllo per la visita in Calabria : 'Era pericoloso - sono stata spintonata' : Chiara Ferragni ha rischiato grosso durante la sua visita in Calabria per un impegno di lavoro e con lei le decine di fan che si sono accalcati a caccia di un selfie e un autografo. La influencer è ...

Reddito di cittadinanza - istruzioni per l'uso : Di Maio illustra Chi sono i beneficiari : Il 'Reddito di cittadinanza' è il provvedimento cardine dell'intera campagna elettorale, nonché della politica, del Movimento Cinque Stelle del leader Luigi Di Maio. La misura economico-assistenziale è stata approvata dal decreto ministeriale del Governo che il Consiglio dei Ministri ha varato ieri, dando il via libera anche alla cosiddetta 'quota cento'. Le risorse finanziarie per rendere possibile il 'Reddito di cittadinanza' sono state già ...

Maradona sulla sua ex : "Non sono uno che picChia - ma le staccherei la testa" : Diego Armando Maradona non si smentisce mai e ancora una volta ha usato parole di fuoco e poco consone per spiegare la fine della sua storia d'amore con Rocio Oliva. L'ex Pibe de Oro, infatti, si è ...

Francesco Chiofalo dopo l'intervento : "Mi sono guardato allo specChio e mi è venuto da piangere" : Si sta riprendendo pian piano dopo l'intervento al cervello per la rimozione di un tumore Francesco Chiofalo : il ventinovenne ha rilasciato una toccante intervista a Uomini e Donne Magazine che mette ...

Leda Berté - la sorella di Loredana contro il film Io sono Mia : ‘Non rispecChia la verità’ : “sono convinta che questo film non rispecchi la verità sulla vita della mia famiglia e di Mimì“. A parlare è Leda Bertè, la sorella maggiore di Loredana e di Mia Martini, che esprime il suo dissenso nei confronti di Io sono Mia, il film dedicato a Mia Martini in arrivo in tv a febbraio dopo l’anteprima al cinema dei giorni scorsi. “Loredana e Olivia, le più piccole, non possono sapere tante cose della nostra famiglia. E ...

Mia Martini - parla la sorella Leda : “E’ stata una morte avvolta nel mistero. Credo sia giusto riparlarne. Ma il film “Io sono Mia” non rispecChia la verità” : La morte di Mia Martini, avvenuta il 12 maggio 1995, è da anni avvolta nel mistero. Le ipotesi di suicidio sono state più volte smentite dalle sorelle Olivia, Loredana e Leda, quest’ultima torna sull’argomento in un’intervista al settimanale Spy: “Io e Loredana abbiamo visto sul cadavere di nostra sorella dei lividi sia sulle braccia sia sulle gambe. Il che fa pensare a una discussione piuttosto violenta con qualcuno, ...

Australian Open 2019 - Thomas Fabbiano : “Questi sono i tornei per il quali gioChi e ti impegni tutto l’anno” : Thomas Fabbiano non ce la fa: troppo forte per l’azzurro il bulgaro Grigor Dimitrov, che nel terzo turno degli Australian Open si impone per 7-6 (5) 6-4 6-4 in un match in cui comunque il tennista italiano ha venduto cara la pelle prima di cedere al più quotato avversario. A fine gara Fabbiano ha scherzato, nonostante la sconfitta, parlando al sito federale, mettendo a confronto gli ultimi due match disputati, soprattutto nel fondamentale ...

Microsoft - gli ocChiali HoloLens 2 sono pronti : Al Mobile World Congress di Barcellona non si parla solo di smartphone. Certo, i prodotti di telefonia mobile sono da sempre al centro della manifestazione spagnola, ma ogni anno sotto i riflettori della kermesse sono finiscono anche tablet, computer, wearable e molto altro. Quest’anno in particolare tra i gadget collaterali presenti potrebbe esserci HoloLens 2, l’atteso successore del visore per la realtà aumentata realizzato da ...

Ariana Grande : ecco Chi sono le amiche protagoniste di “7 Rings” : Un inno all'amicizia <3 The post Ariana Grande: ecco chi sono le amiche protagoniste di “7 Rings” appeared first on News Mtv Italia.

NBA - LeBron James scrive agli arbitri : 'Quelli sono davvero tre liberi? Chiedo per un amico' : Prima di tutto, la notizia: dalla prossima settimana sarà possibile poter interagire via Twitter con gli arbitri durante alcune partite selezionate dalla NBA. Una novità in questa stagione, voluta ...

Quota 100 e reddito - Palazzo Chigi : 'Le risorse ci sono' | : Ci sono tutte le risorse per Quota 100 e per reddito di cittadinanza. Via libera anche agli stanziamenti per il tfs , tfr degli statali, anticipato per tutti e per il fondo volo Alitalia. Consob, c'è ...