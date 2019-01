Brexit | ' è ora di cogliere opportunità su asset Uk'

Brexit - Corbyn : «Nuovo referendum è una opzione». Theresa May lavora a un 'piano B' : ... «Il no deal è il risultato a cui arriveremo se non succederà nulla di nuovo» ha affermato Lewis, secondo il quale per il Regno Unito è fondamentale poter condurre una politica commerciale ...

Brexit - Theresa May e il piano B che ancora non c’è. L’Ue a muso duro : “Accordo su ritiro non negoziabile” : Dopo la fiducia alla Camera dei Comuni, Theresa May dice che tornerà a dialogare con Bruxelles sulla Brexit. Resta però da capire su quali basi e avanzando quali richieste, visto che i margini di manovra sembrano ormai ridottissimi. “Ora è il governo britannico che deve venire a Bruxelles a dire ai 27 cosa vuole. Sulla base delle proposte daremo le nostre valutazioni”, ma “l’accordo sul ritiro non è rinegoziabile”, fanno sapere dalla ...

Brexit - la May ottiene fiducia in Parlamento e si salva : “Ora nuovo piano per uscita dall’Ue” : Dopo la bocciatura dell'accordo negoziato con l'UE, la Camera dei Comuni ha respinto la mozione del Labour con 325 voti contro 306. Il premier (Tory) britannico ha ora tre giorni di lavori parlamentari per tornare davanti alla Camera con un nuovo piano di azione per la Brexit.Continua a leggere

Brexit - May ottiene fiducia in Parlamento : “Ora nuovo piano per uscita dall’Ue” : Theresa May è salva. La Camera dei Comuni ha respinto la mozione di sfiducia con 325 voti contro 306. Il governo mantiene così la maggioranza per 19 voti, nonostante la sconfitta pesante di ieri sull’accordo sulla Brexit. Dopo il votol primo ministro si è detto pronto “a incontrare tutti i leader dell’opposizione a partire da stasera per cercare di trovare una linea comune con l’obiettivo di “attuare la Brexit”. May ha ...

Brexit - la May ottiene la fiducia : «Pronta a lavorare con tutti» : Respinta la mozione contro il governo presentata da Corbyn. La Camera dei Comuni ha respinto la mozione di sfiducia con 325 voti contro 306. Il governo mantiene così la maggioranza per 29...

I mercati ignorano il caos Brexit : Borse positive dopo la debacle di May : ... si avvicina il capodanno lunare quando tradizionalmente aumenta la richiesta di liquidità,, è la prova per gli analisti degli allentamenti di Pechino per sostenere l'economia. Nei primi giorni dell'...

Brexit - Londra trema. Cosa succede ora? Cinque scenari possibili : la video-scheda : Dopo la pesantissima sconfitta di ieri sera alla Camera dei Comuni, che con 432 voti contrari e solamente 202 favorevoli ha respinto l’accordo per la Brexit, Theresa May affronta oggi un’altra giornata campale. Subito dopo il voto di ieri, il leader laburista Jeremy Corbyn ha presentato una mozione di sfiducia che verrà discussa oggi ai Comuni a partire dalle 14, con il voto finale previsto alle 20 L'articolo Brexit, Londra ...

Brexit - la Merkel corre in soccorso della May : "C'è ancora tempo - faccia un'altra proposta" : Dopo la bocciatura dell'accordo negoziato con l'Unione europea, oggi il parlamento di Westminster vota la sfiducia alla premier britannica Theresa May. Merkel: "Cerchiamo di trovare una soluzione ordinata, ma siamo pronti a tutto".

Brexit - Merkel corre in soccorso della May : "C'è ancora tempo - faccia un'altra proposta" : Dopo la bocciatura dell'accordo negoziato con l'Unione europea, oggi il parlamento di Westminster vota la sfiducia alla premier britannica Theresa May. Merkel: "Cerchiamo di trovare una soluzione ordinata, ma siamo pronti a tutto".

Brexit - cosa succede ora nel Regno Unito? : (foto: Jack Taylor/Getty Images) Il 15 gennaio il parlamento inglese ha bocciato l’accordo per l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea proposto dal primo ministro Theresa May. I voti contrari sono stati 432, di cui 118 “no” da parte di deputati dello stesso partito di May: in totale sono quasi il doppio rispetto a i voti favorevoli. In quelle ore nelle piazze sfilavano cittadini inglesi con il cappello coi colori della Union Jack – la ...

Brexit - Pietro Senaldi ad Agorà : "Questa Europa è una gabbia" : Brexit, missione impossibile. L'accordo raggiunto da Theresa May con Bruxelles, accordo al ribasso, è stato brutalmente bocciato dal Parlamento inglese: ora il futuro della premier è appeso a un filo, così come il futuro del percorso che dovrebbe portare il Regno Unito fuori dall'Unione. Possibile a

Bocciatura sonora per il piano May sulla Brexit. Cosa può succedere da oggi : Tuttavia il governo britannico dovrebbe rinunciare a due obiettivi fissati dopo il referendum Brexit: riprendere il controllo sull'immigrazione dai paesi Ue e avere mano libera sulla politica ...

La Brexit ora è a rischio : i mercatini puntano sul nuovo referendum : La sterlina è andata in netto recupero. La divisa inglese ha guadagnato a caldo uno 0,25% contro il dollaro e quasi

Brexit - bocciato l’accordo con l’Ue : cosa succede ora? : La premier Theresa May proverà a ripresentare una bozza di accordo. Ma non è ancora chiaro come modificherà il testo. Tutti gli scenari possibili