10 years challenge Da fenomeno social a Grande fratello

M5S fa il #10yearschallenge politico : sembra passato un secolo : Roma, 19 gen., askanews, - 'Ci siamo detti: proviamo a fare il gioco del #10yearschallenge con la politica italiana e vediamo cosa viene fuori. Il risultato è impressionante'. Lo scrivono i componenti del MoVimento 5 Stelle sul Blog Delle Stelle. 'La foto del 2008 è a colori ma sembra un reperto ...

Dalla geniale #10yearschallenge al mercato : Feralpisalò protagonista in C : PIANIFICAZIONE ED IDEE - Obiettivi di questo tipo, però, possono essere centrati solo con la serietà del progetto, con le parole chiave che nel mondo di una società come la Feralpisalò possono essere ...

La 10 years challenge del Wwf dipinge un quadro desolante : Leoni estinti in 12 Paesi La situazione è peggiorata in modo sconvolgente anche per il re degli animali: 'in soli 21 anni , 3 generazioni per l'animale, , il mondo ha perso il 42% dei leoni che ...

TenyearsChallenge - l'hashtag virale nasconderebbe un programma di riconoscimento facciale : Non si tratta di complottismo. L'ipotesi, partita da Kate O'Neill, fondatrice di KO Insights, si è diffusa su importanti quotidiani e ha attratta l'attenzione anche degli esperti. Secondo alcuni, infatti, l'improvvisa viralità dell'hashtag #TenYearsChallenge avrebbe tutti i prerequisiti per far nascere dei sospetti su di esso. In poche parole, potrebbe essere un un metodo di raccolta dati dei visi. La questione ha subito creato un ampio ...

Febbre alta per #10yearschallenge - in Rete le trasformazioni più esilaranti : Un portafoglio vuoto prima e dopo In Italia dilaga la parodia politica : protagonista indiscusso Salvini . C'è un prima, quando parlava di Padania, e un oggi, mentre da un palco lancia slogan cari ai ...

#10yearsChallenge - com’era il nostro pianeta 10 anni fa? : Hashtag virali al servizio dell’ambiente. Praticamente chiunque abbia un account social l’ha fatto, e se anche non l’avesse fatto è stato quantomeno tentato (ammettetelo): postare una propria foto del 2009 a confronto con una attuale. Per vedere e far vedere il cambiamento. Ma c’è chi (e sono moltissime persone in tutto il mondo) sta sfruttando la popolarità della #10YearsChallenge per mandare un chiaro messaggio ambientalista: “ecco come ...

#10yearschallenge - il bilancio del WWF : in 10 anni persi oltre 100mila elefanti africani - più di 4mila rinoceronti uccisi da bracconieri : Pubblicare una foto del 2009 al fianco di una di oggi. La 10 years challenge è la moda nata sui social network come un gioco e diventata, in pochi giorni, un fenomeno virale, con tanto di hashtag. Anche il WWF Italia ha deciso di guardare indietro, a come stava, solo pochi anni fa, la natura del nostro Pianeta, focalizzando l’attenzione su tre specie simbolo. L’elefante africano è il più grosso mammifero al mondo e le sue zanne d’avorio possono ...

C'è un altro volto della #10-yearschallenge. E non è per niente divertente : Un articolo di Al Jazeera ci mostra come molte persone in Medio Oriente abbiano sfruttato la nuova sfida social per denunciare le loro condizioni al mondo

[La storia] Ecco perché il gioco sui social 10 years challenge potrebbe essere un esperimento molto pericoloso : Nel mondo già oggi sono installate più di 600 milioni di telecamere. Solamente nel 2017 ne sono state vendute 100 milioni. Il mercato del software per il riconoscimento facciale vale 9,6 miliardi ...

Belen Rodriguez - la sfida del #10yearschallenge : la foto nel bagno - il problema là sotto : Anche Belen Rodriguez non sfugge alla "sfida dei 10 anni". La sua amica Antonia Achille pubblica su Instagram una foto risalente al 2009 insieme alla showgirl argentina, accostandola a uno scatto recente "fac simile". Leggi anche: "Si è rifatta il sedere ma...". Alfonso Signorini, in diretta la bomb

Berlusconi - #25yearsCHALLENGE : Dunque Silvio Berlusconi annuncia, il 17 gennaio del 2019, che si candiderà alle Europee, venticinque anni dopo quel 26 gennaio del 1994 – ricordate "l'Italia è il paese che amo" - in cui scese in campo "per salvare l'Italia dai comunisti". Per l'ennesima volta, un quarto di secolo dopo, certamente l'ultimo di una serie infinita di ritorni dopo sconfitte, malattie, statuette, in un tempo in cui chiunque ha certificato la sua ...

La Ten years Challenge di Berlusconi : Se dovesse sceglierla lui – o il suo meticolosissimo staff, come in realtà accadeva sempre – avrebbe l'imbarazzo della scelta. Molto probabilmente però Silvio Berlusconi posterebbe sui social la foto che lo ritrae a Onna, a celebrare – a sorpresa – la Resistenza come “valore fondate della Repubblica”, con al collo il fazzoletto della brigata partigiana Maiella. Il momento più alto del 2009 Il momento più alto di quel 2009 per ...

10 years challenge : ecco com’era 10 anni fa Diletta Leotta! : Ten years challenge, Diletta Leotta pubblica la foto di 10 anni fa e la sua bellezza è straordinaria. Sta letteralmente imperversando sul web la 10 years challenge. Questa gara, se così vogliamo chiamarla, sta... L'articolo 10 years challenge: ecco com’era 10 anni fa Diletta Leotta! proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

10 years challenge - ecco perché il nuovo tormentone web può essere pericoloso : Facebook, Twitter e Instagram sono invasi in questi giorni da un gioco diventato virale: 10 years challenge. Un confronto degli utenti tra le foto di oggi e quelle scattate dieci anni fa. L’ennesima moda del momento, un innocuo passatempo. Non solo, perché come sottolineato dalla scrittrice Kate O’Niell su Twitter gli utenti dovrebbero chiedersi come saranno utilizzati i dati che vengono forniti e se saranno usati da algoritmi ad ...