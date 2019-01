Turchia | la città con oltre 700 castelli disabitati

corriere

(Di giovedì 17 gennaio 2019) Doveva diventare un rifugio per ricchi in stile Disneyland, ma a causa della crisi economica le 732 ville neogotiche costruite a Burj Al Babas (400mila euro l’una) sono tutte disabitate: la vallata è diventata spettraleDoveva diventare un rifugio per ricchi in stile Disneyland, ma a causa della crisi economica le 732 ville neogotiche costruite a Burj Al Babas (400mila euro l’una) sono tutte disabitate: da amena, la vallata è diventata spettrale