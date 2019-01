Samsung Galaxy A60 potrebbe arrivare ad aprile | disponibili i firmware di M10 e M20

Sull’autobus il Samsung Galaxy S10 Plus : foto reale ripresa dal vivo : Sono stati accontentati gli utenti che morivano dalla curiosità di vedere dal vivo il Samsung Galaxy S10 Plus, vista la pubblicazione di quella che sembra essere una foto reale del dispositivo, pizzicato a bordo di un mezzo pubblico, tra le mani di un fortunato utente (che, per quanto ne sappiamo, potrebbe anche essere un dipendente del colosso asiatico, sempre che l'immagine che stiamo per proporvi immortali per davvero il dispositivo in ...

Samsung fa certificare Galaxy A7 (2018) con Android 9 Pie e registra il marchio Tisplay : Samsung Galaxy A7 (2018) è stato certificato dalla Wi-Fi Alliance con Android 9 Pie, mentre è stata fatta una richiesta di registrazione del marchio Tisplay presso l'EUIPO, l'European Union Intellectual Property Office. L'articolo Samsung fa certificare Galaxy A7 (2018) con Android 9 Pie e registra il marchio Tisplay proviene da TuttoAndroid.

Samsung offre riparazione gratuita o un voucher da 300 euro se il vostro Galaxy Note 4 è difettoso : Samsung avvia una campagna di assistenza straordinaria per tutti i Galaxy Note 4 malfunzionanti a causa di aggiornamenti di sistema. L'articolo Samsung offre riparazione gratuita o un voucher da 300 euro se il vostro Galaxy Note 4 è difettoso proviene da TuttoAndroid.

Buon inizio anno per Samsung Galaxy S8 : nuova patch il 17 gennaio - aspettando Pie : Gran bell'inizio di questo 2019 per il Samsung Galaxy S8, i cui possessori non possono davvero dirsi annoiati dall'esperienza con il loro telefono. Proprio per l'Italia, a partire da oggi 17 gennaio, è in distribuzione la patch di sicurezza del corrente mese, mentre (come abbiamo raccontato anche ieri) si fanno estremamente incoraggianti le notizie relative ad Android 9 Pie. Facciamo dunque un punto della situazione sull'ex top di gamma. La ...

Samsung Galaxy S10+ pizzicato sull’autobus? Ecco il presunto flagship dal vivo : Quello che potrebbe essere un prototipo di Samsung Galaxy S10+ sarebbe stato avvistato a bordo di un mezzo pubblico: grazie alla foto dal vivo possiamo dire che il design della parte frontale sarebbe una conferma dei rumor. L'articolo Samsung Galaxy S10+ pizzicato sull’autobus? Ecco il presunto flagship dal vivo proviene da TuttoAndroid.

Fantastica iniziativa per i Samsung Galaxy Note 4 guasti : supporto gratis o buono sconto - i requisiti : Ci sono alcune novità davvero interessanti per gli utenti che negli ultimi quattro anni abbondanti hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy Note 4 e che, ad oggi, si ritrovano con uno smartphone che presenta moltissimi difetti. Premesso che alcuni sono fisiologici, se pensiamo che non si parla di un device lanciato sul mercato ieri, altri effettivamente indicano che qualcosa è andato storto in fase di progettazione dello smartphone. Ebbene, ...

Immediatamente in Italia la patch di gennaio per Samsung Galaxy S7 : ecco a cosa serve : Risulta essere in distribuzione in queste ore l'aggiornamento di gennaio per tutti coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S7 e di un S7 Edge no brand qui in Italia. In netto anticipo rispetto a quanto riscontrato nel recente passato, dunque, la patch mensile per il top di gamma commercializzato nel 2016 ha messo piede anche nel nostro Paese a bordo della variante più diffusa di uno smartphone che risulta essere ancora molto popolare. ...

Aggiornamenti in roll out per Nokia 3.1 - ASUS ZenFone 4 - Sony Xperia XZ1 - XZs e XZ1 Compact e Samsung Galaxy A6 Plus e Note 8 : Stasera una pioggia di Aggiornamenti in roll out per Nokia 3.1, ASUS ZenFone 4, Sony Xperia XZ1 e XZ1 Compact, Samsung Galaxy A6 Plus e Note 8 L'articolo Aggiornamenti in roll out per Nokia 3.1, ASUS ZenFone 4, Sony Xperia XZ1, XZs e XZ1 Compact e Samsung Galaxy A6 Plus e Note 8 proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A Coppa Italia – Andata dei quarti di finali : sorridono Novara - Conegliano e Busto Arsizio : Samsung Galaxy A Coppa Italia: Igor Gorgonzola Novara, Imoco Volley Conegliano e Unet E-Work Busto Arsizio a segno nell’Andata dei quarti di finale. Da sabato 19 gennaio le gare di ritorno Sono Igor Gorgonzola Novara, Imoco Volley Conegliano e Unet E-Work Busto Arsizio ad aggiudicarsi il primo round dei quarti di finale della Samsung Galaxy Coppa Italia di Serie A1 Femminile, completando il quadro delle gare di Andata dopo il ...

Il sensore di impronte sotto al display di Samsung Galaxy S10/S10+ non funzionerà con le pellicole protettive : Il sensore d'impronte sotto al display di Samsung Galaxy S10/S10+non dovrebbe funzionare correttamente in presenza di pellicole protettive. L'articolo Il sensore di impronte sotto al display di Samsung Galaxy S10/S10+ non funzionerà con le pellicole protettive proviene da TuttoAndroid.

Benchmark e novità per Samsung Galaxy S10+ - A40 - A50 e M10 : Giornata di Benchmark per Samsung Galaxy S10+, Galaxy A40 e Galaxy A50, mentre spuntano nuovi possibili dettagli su Galaxy M10, atteso in India a fine mese. L'articolo Benchmark e novità per Samsung Galaxy S10+, A40, A50 e M10 proviene da TuttoAndroid.

Cinque fotocamere per l’Offerta Tech di Esselunga : ecco Samsung Galaxy A9 : Samsung Galaxy A9 (2018) è in promozione da Esselunga fino al 23 gennaio: la nuova Offerta Tech propone lo smartphone con Cinque fotocamere al prezzo scontato di 499 euro fino a esaurimento scorte. L'articolo Cinque fotocamere per l’Offerta Tech di Esselunga: ecco Samsung Galaxy A9 proviene da TuttoAndroid.

I tre Samsung Galaxy S10 protagonisti di nuove immagini : Azuri ha pubblicato le immagini relative ad una protezione per lo schermo e a due custodie per i tre attesissimi Samsung Galaxy S10 L'articolo I tre Samsung Galaxy S10 protagonisti di nuove immagini proviene da TuttoAndroid.

Samsung porta Android 9 Pie con One UI su Galaxy S8 e Galaxy S8+ : aperto il programma beta : Samsung sta aprendo le registrazioni al One UI beta program per Galaxy S8 e Galaxy S8+ ed sta dando maggiore diffusione a quello di Galaxy Note 8. L'articolo Samsung porta Android 9 Pie con One UI su Galaxy S8 e Galaxy S8+: aperto il programma beta proviene da TuttoAndroid.