Medico eroe salva la neonata | ma muore di infarto subito dopo

meteoweb.eu

: - globalistIT : - Pacon2Pi : @Defcon1979 @AnnaToniolo @Bodom_Hell @ilBarby @CloudsInClod @CittaCazzate @theuncle76 @TehHarkster @TeamEstinzione… - Paola87088513 : @DottOlivieri Dai Doc, fai il papà_cavaliere e medico oggi giornata da Super eroe casalingo. Qui invece in metropol… -

(Di giovedì 17 gennaio 2019) Arriva dall’India la triste storia delginecologo colpito da unaver rianimato una. Secondo quanto racconta il Times of India, la piccola è venuta alla luce due sere fa,un complicato travaglio durato 12 ore, nell’ambulatorio di base di Patanda, provincia del Bengala Occidentale.Quella mattina si era presentata in ambulatorio Sonali Maji, in preda alle doglie, ed era stata presa in cura dal Dott. Bibhas Khutia, di 48 anni. Il parto si è rivelato più complicato del previsto: assistita dale da un’infermiera, Sonali è riuscita a far nascere la bimba, ma lanon dava segni di vita. Ilha quindi cercato di rianimarla con tutte le proprie energie equalche minuto la piccola ha emesso il primo vagito., Bibhas è crollato a terra. L’infermiera non disponeva di un defibrillatore e non è perciò ...