M5s-Lega per ok reddito cittadinanza-quota 100 | oggi “decretone” ma prima vertice

Reddito e pensioni - verso il sì : oggi il Cdm. Tensioni M5s-Lega : Dopo il rincorrersi di voci di rinvii, di qualche ora, di un giorno, addirittura alla prossima settimana, il Consiglio dei ministri sul decretone ci sarà domani, probabilmente nel pomeriggio....

Lega contro direttore Tg1 : ‘Poco spazio a noi e atti governo’. M5s : ‘Scelga qualità’. E lui : ‘Fuori politica da Rai? Non da solo’ : “E’ intenzione del direttore del Tg1 dare rilevanza a quanto fatto dal governo?”. Perché “oltre alla narrazione della politica, tutto ciò che il governo fa deve essere in maniera esaustiva spiegato ai cittadini. Cosa su cui è stato un po’ deficitario in questi mesi”. Con queste domande e osservazioni il capogruppo della Lega Paolo Tiramani in commissione Vigilanza Rai si è rivolto a Giuseppe Carboni, da due ...

Governo - verso il rinvio del cdm su reddito e quota cento. Battaglia sulle cifre tra Lega e M5s : verso il rinvio del Consiglio dei ministri su reddito di cittadinanza e quota cento. La riunione del Governo, che avrebbe dovuto varare i provvedimenti-manifesto della maggioranza gialloverde, era già ...

Lega-M5s - ancora tensioni. Dalle trivelle al Circeo - l'ambiente divide : Il ministro dell'Interno Salvini: "No alle trivelle? Così non si campa". Governo ko sulla nomina di Antonio Ricciardi a presidente del Parco del Circeo: Lega boccia la proposta dei Cinque stelle . Il ...

No Triv ancora contro M5s : "Sul petrolio - emendamenti scritti male e sotto attacco della Lega. Se non passano - devono dimettersi" : Mentre in commissione al Senato il decreto semplificazioni si fa strada a fatica tra le richieste del M5s e i veti della Lega, arriva anche la bocciatura dei No Triv. "Nessuno degli emendamenti presentati dal M5s al decreto semplificazioni tocca le questioni poste dal pacchetto referendario del 2016", attacca Enzo Di Salvatore, il costituzionalista del comitato referendario anti-Trivelle. E per di più, nota l'autore dei quesiti che ...

Trivelle - Lega riapre il fronte : “Non si può dire di no a tutto o si perdono posti di lavoro”. M5s : “Investire sulle rinnovabili” : La Lega riparte all’attacco e riapre un fronte sensibile con gli alleati del M5s, quello delle trivellazioni. Nel mirino dei leghisti torna l’emendamento presentato dai 5 Stelle al decreto Semplificazioni che blocca 36 autorizzazioni. A scagliare la prima frecciata è stato in mattinata Matteo Salvini: “Non si può dire no al carbone, no al petrolio, no al metano, no alle Trivelle, mica possiamo andare in giro con la candela e ...

Parco del Circeo - il governo va sotto : è di nuovo alta tensione tra M5s e Lega : A quanto si apprende, tutti nodi tecnici sarebbero stati già risolti al Ministero dell'Economia. Questa sera al momento non è previsto nessun incontro tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ...

Renzi : “Spaccatura tra M5s e Lega su Parco Circeo? Ennesima figuraccia. Piccinerie e giochini da Prima Repubblica” : “La spaccatura odierna tra M5s e Lega in Commissione Ambiente? Siamo di fronte all’Ennesima figuraccia di questo governo. Continuano a litigare ogni giorno come se fossimo nella Prima Repubblica“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Radio Radicale dal senatore Pd, Matteo Renzi, intervistato da Lanfranco Palazzolo. “Viaggiano con le divise della polizia penitenziaria” – continua, riferendosi al ministro ...

Trivelle - Arrigoni (Lega) : “M5s ritiri emendamenti. Spesso non condividiamo loro metodo. Tav? Restiamo a favore” : “Il nostro voto contrario al nome proposto dal ministro dell’Ambiente Costa? Non abbiamo condiviso il metodo del M5s”. Sono le parole del senatore della Lega, Paolo Arrigoni, intervistato da Lanfranco Palazzolo per Radio Radicale, a proposito della spaccatura odierna del governo gialloverde in commissione Ambiente al Senato sulla nomina del generale di Corpo d’Armata Antonio Ricciardi, nome avanzato dal ministro ...