Australian Open | avanzano Fognini e Camila Giorgi

Tennis - Australian Open : Giorgi travolge la Swiatek - ora sfida la Pliskova : MELBOURNE - Per qualificarsi basta un'ora. O poco meno. Camila Giorgi domina Iga Swiatek, campionessa junior a Wimbledon troppo leggera per reggere alle sue accelerazioni da fondo, 6-2 6-0. Giorgi, ...

Australian Open – Le big non steccano : Pliskova - Svitolina e Osaka ai sedicesimi di finale : Tre successi convincenti per le big impegnate nei primi match di giornata: Pliskova supera Brengle, Svitolina regola Kuzmova mentre Osaka batte Zidansek Prime tre big in campo nei trentaduesimi di finale degli Australian Open e primi tre successi. Sul cemento di Melbourne va tutto secondo i piani, nonostate Karolina Pliskova sia costretta ad un inizio in salita: la numero 8 al mondo lascia il primo set (6-4) alla statunitense Madison ...

Australian Open – Nishikori sopravvive alla maratona contro Karlovic : Raonic regola Wawrinka dopo 4 tie-break! : Kei Nishikori batte Ivo Karlovic al quinto set, dopo quasi 4 ore di match: Milos Raonic supera Stan Wawrinka dopo 4 tie-break Una vera e propria maratona quella che è stato costretto a correre e vincere Kei Nishikori per avanzare al terzo turno degli Australian Open. Il solito Ivo Karlovic ha costretto il tennista nipponico, numero 9 del tennis ATP, a fare gli straordinari per quasi 4 ore di match. Nishikori si è imposto solo al quinto set ...

Australian Open 2019 : un Fognini di lusso! Il ligure piega in tre set l’argentino Mayer : La miglior versione di Fabio Fognini va in scena al secondo turno degli Australian Open 2019. Prestazione bella e convincente quella del tennista di Arma di Taggia, che supera in tre set l’argentino Leonardo Mayer, numero 53 del mondo, con il punteggio di 7-6 6-3 7-6 dopo poco meno di due ore e mezza di gioco. Una vittoria importante per il modo in cui è arrivata, con Fognini sempre concentrato, che non si è fatto distrarre dalla pausa per ...

Australian Open – Fognini lotta e vince : Mayer sconfitto dopo due tie-break : Fabio Fognini supera i trentaduesimi di finale degli Australian Open: il tennista azzurro regola Leonardo Mayer in 3 set e prenota la sfida contro Carreno Busta dopo i primi due incontri di giornata, entrambi gli italiano impegnati sul cemento di Melbourne rispondono presente. dopo il successo di Camila Giorgi su Swiatek, tocca a Fognini staccare il pass per i sedicesimi del main draw maschile. Il tennista di Arma di Taggia si impone dopo ...

