Per i Paesi Bassi i paradisi sono 21 Una lista contro l' elusione fiscale

Draghi : "Senza la moneta unica i Paesi europei Perderebbero la sovranità" : "In alcuni Paesi non tutti i benefici dell'euro sono stati compresi in pieno" . A sostenerlo è il presidente della BCE Mario Draghi , nel suo discorso davanti all 'Europarlamento a Strasburgo, riunito ...

Indonesia : Giacarta raddoppia le missioni commerciali nei paesi musulmani Per aumentare le esportazioni : Giacarta, 15 gen 05:40 - , Agenzia Nova, - Il governo dell'Indonesia sta accelerando la strategia tesa a sfruttare le proprie relazioni con il mondo musulmano per aumentare le proprie... , Fim,

Qatar stanzia $20 milioni Per rimpatriare i clandestini in Libia e altri paesi africani - : Il Qatar contribuirà a risolvere il problema dell'immigrazione clandestina nell'Unione europea e creerà un fondo con un capitale di 20 milioni di dollari per rimpatriare i migranti clandestini dall'...

Nove paesi nell’accordo ad hoc Per migranti sbarcati a Malta : E' stato risolta, alla fine, con un accordo fra Nove paesi, fortemente voluto e mediato dalla Commissione europea che ha dialogato con tutti gli Stati membri, la crisi dei migranti soccorsi nel Mediterraneo dalla fine di dicembre e sbarcati a Malta, compresi i 49 delle navi delle Ong Sea Watch e Sea Eye a cui era stato negato lo sbarco in Italia. In tutto, 298 persone, di cui 249 sbarcate nell'Isola, il più piccolo Stato membro dell'Ue, la ...

Migranti - Malta : intesa Ue Per Sea WatchAndranno in otto Paesi - Italia compresa : Malta trasferirà i Migranti delle due navi sulle proprie imbarcazioni e poi verranno redistribuiti tra otto Stati. "L'Italia ne prenderà alcuni" dice Battelli (M5s). Il vicepremier leghista accusa gli alleati: "Le scelte si condividono e le riunioni sifanno prima non dopo". Delrio: "Salvini sfiducia Conte"

Migranti - Malta : intesa Ue Per Sea WatchAndranno in otto Paesi - Italia compresa : Malta trasferirà i Migranti delle due navi sulle proprie imbarcazioni e poi verranno redistribuiti tra otto Stati. "L'Italia ne prenderà alcuni" dice Battelli (M5s). Il vicepremier leghista accusa gli alleati: "Le scelte si condividono e le riunioni sifanno prima non dopo". Delrio: "Salvini sfiducia Conte"

Migranti - Malta : intesa Ue Per Sea WatchAndranno in otto Paesi - Italia compresa : Svolta nella vicenda degli immigrati in alto mare: Malta li trasferirà sulle proprie navi e poi verranno redistribuiti tra otto Stati.

Migranti : vicina soluzione Per navi Ong - sei i Paesi Ue pronti ad accogliere : Per l'Italia invece le fonti preferiscono non pronunciarsi, vista la costante evoluzione della politica interna del Paese, spiegano. Accettando di ridistribuire solo i Migranti che hanno più ...

CNEL : l'Italia investe meno degli altri Paesi Per contrastare la povertà : "Il contrasto alla povertà, il superamento delle disuguaglianze e le politiche per l'inclusione richiedono interventi molteplici il cui pilastro centrale sono le politiche sociali, da finanziare ...

Msc Magnifica salpa Per il giro del mondo. Avventura di 119 giorni - 60.000 km Per 32 Paesi e 6 continenti : GENOVA - Lunghi saluti, tante valigie, bandire dappertutto. La partenza del primo giro del mondo di Msc Crociere è stata salutata nel porto di Genova come merita un grande evento...

Gli USA finiscono nella lista dei paesi più Pericolosi Per le donne - : Gli Stati Uniti sono nella lista dei dieci più pericolosi per le donne per il 2018. Lo riporta oggi l'agenzia Reuters. Nel compilare la lista, sono stati presi in considerazione fattori quali salute, ...

Contatti Ue con Paesi membri Per approdo Sea Watch e Sea Eye : La Commissione continua i suoi intensi Contatti con gli Stati membri disponibili a trovare una soluzione sullo sbarco rapido delle persone a bordo della Sea Watch 3 e Sea Eye". Lo ha detto la portavoce della Commissione Ue Mina Andreeva precisando che "ieri il commissario Avramopoulos ha invitato gli Stati membri a dare sostegno e a contribuire a questo sforzo congiunto per sbarcare in sicurezza quanti sono a bordo il prima possibile. Una serie ...

Indovinate chi non c'è nella lista nera dei paesi che Perseguitano i cristiani : Cari amici, quante cose si scoprano a sfogliare la più precisa, dettagliata e importante “lista nera” dei 50 stati al mondo in cui si perseguitano i cristiani e diffusa da Open Doors. Si scopre ad esempio che fra i primi dieci paesi, con l'eccezione di quella topaia comunista che è la Corea del nord

Etna - 10 milioni Per Paesi colpiti dal sisma : Ieri il Cdm ha varato lo stato di emergenza per 12 mesi. Secondo il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, i fondi non sono stati ancora definiti mentre i danni ammontano a più di 100 milioni di ...