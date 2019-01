optimaitalia

: #Homecoming 2? Julia Roberts dice no e manda in crisi i fan - OptiMagazine : #Homecoming 2? Julia Roberts dice no e manda in crisi i fan - blogstreetnews : [Fonte: intrattenimento_eu] Homecoming: Julia Roberts non ci sarà nella seconda stagione - 3cinematographe : #Homecoming stagione 2: #JuliaRoberts non tornerà, ecco chi invece rivedremo! -

(Di mercoledì 16 gennaio 2019)Brutte notizie arrivano dagli Usa e travolgono i fan di: l'attrice ha detto no ad2. Questo non significa che la nuova stagione non ci sarà, almeno così sembra al momento, ma che sarà proprio a non fare ritorno nei panni della protagonista. A dare l'annuncio è Hollywood Reporter che riporta fonti attendibili e molto vicine alla produzione.Secondo il sitonon tornerà davanti alle telecamere diper Amazon visto che l'accordo iniziale dell'attrice era per l'impegno in una sola stagione, almeno per quel che riguarda la recitazione. Laresterà coinvolta come produttore esecutivo insieme allo showrunner Sam Esmail ma al momento sembra poco chiaro se gli altri membri del cast seguiranno l'attrice oppure no visto che Amazon e UCP hanno rifiutato il commento.La seconda stagione esplorerà ulteriormente la trama che è stata al ...