Gillette | lo spot del rasoio da barba è troppo femminista Aiuto!

ilfattoquotidiano

: Revolution. Uomini invitati ad agire contro bullismo sessismo machismo e scoppia la polemica.Puoi essere meglio di… - TizianaFerrario : Revolution. Uomini invitati ad agire contro bullismo sessismo machismo e scoppia la polemica.Puoi essere meglio di… - valeriafedeli : 'Il meglio di un uomo' è ben altro che violenza e sessismo. Fantastica la pubblicità della #Gillette a sostegno di… - MonicaCirinna : Uomini di domani dovranno avere coraggio di non essere come molti uomini di oggi. Uguaglianza esiste solo se scegli… -

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) È ben evidente che nessuna impresa commerciale, dalle grandi multinazionali alle piccole aziende famigliari passando per il commercio equo e solidale lavora per perdere consenso, ovvero acquirenti. È chiaro quindi che i messaggi per pubblicizzare i propri prodotti sono pensati (pagando profumatamente team di donne e uomini che realizzano le campagne promozionali) per sedurre il target e quindi continuare a vendere. Eppure talvolta si può andare controcorrente, rischiando anche di tagliare utili, se è per una buona causa. Che si tratti di marketing e non di politica non ha molta importanza, perché il dibattito sull’apprezzamento, o sulla disapprovazione, per la modalità di lancio di un prodotto diventa politica tout court, se affronta temi fondamentali per la società. E sì: se si tratta di uomini e di responsabilità maschile sulla violenza contro le donne le cose si fanno serie, pur ...