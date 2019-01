Supercoppa in Arabia | non serviva una partita per iniziare a indignarsi

Supercoppa Italiana - Juventus e Milan si giocano il trofeo in Arabia Saudita. Ronaldo pronto a lasciare il segno - Higuain vuole riscattarsi : Dopo le tante polemiche, sarà finalmente il campo a parlare. Domani a Jeddah, in Arabia Saudita, si giocherà la Supercoppa Italiana tra Juventus e Milan. Alle ore 18.30 italiane al King Abdullah Sports City Stadium verrà dato il fischio d’inizio di una partita che nelle ultime settimane ha avuto un grande risalto mediatico per le tante critiche arrivate in merito alla scelta della sede, che hanno scatenato un dibattito su più fronti, sia a ...

Ministro dello Sport Arabia Saudita : 'Supercoppa importante e Ronaldo...' : Il match è importante non solo per noi politicamente, ma anche per il pubblico Saudita che può vedere due tra i migliori club del mondo. Possiamo usare questi eventi per semplificare le procedure per ...

Juventus-Milan - che sfida : guida alla Supercoppa in Arabia : Il 16 gennaio si assegna il primo trofeo della stagione calcistica del Belpaese con la finale di Supercoppa Italiana tra Juventus e Milan. Si gioca per la prima volta al caldo di Gedda (25° C di media in questi giorni), città portuale dell’Arabia Saudita (tre milioni di abitanti), sul Mar Rosso. La Juve di Cristiano Ronaldo è favorita dai pronostici (forte anche dei 22 punti in più in campionato rispetto al Milan), ma con Allegri in panchina i ...

Supercoppa - anche Eleven Sports contro la disputa del match in Arabia : L'azienda ha chiesto alla Lega A di riconsiderare la decisione di giocare in terra araba, a condanna del servizio di streaming illegale "BeoutQ". L'articolo Supercoppa, anche Eleven Sports contro la disputa del match in Arabia è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Supercoppa Juve-Milan in Arabia - Fabio Capello fuori dal coro : “è divertente” : “La Supercoppa lontana dall’Italia “e’ divertente”. E’ il pensiero dell’allenatore Fabio Capello, il tecnico ai microfoni di Radio anch’io Sport su Rai Radio ha commentato così la decisione di disputare la finale di Supercoppa Juventus e Milan in Arabia Saudita. “Portiamo in giro il calcioitaliano – sottolinea l’ex allenatore di Roma e Juventus – Cerchiamo di fare ...

Supercoppa tra Juventus e Milan in Arabia Saudita : "Portiamo in giro il calcio italiano - sottolinea l'ex allenatore di Roma e Juventus - Cerchiamo di fare qualcosa per promuovere il calcio italiano, che è stato il primo e più importante nel mondo: ...

Supercoppa in Arabia - dopo la partita che fine farà l’indignazione? Ecco con chi abbiamo a che fare : Tanto tuonò che… non piovve. A quanto pare, tra pochi giorni la partita di Supercoppa italiana si svolgerà, come e dove previsto: in Arabia Saudita. Ulteriore conferma del fatto che la capacità di indignarci è direttamente proporzionale al coinvolgimento dei nostri interessi, economici e/o militari. Ricapitolando: la Lega Serie A giocherà la Supercoppa in Arabia, con un confronto tra Juventus e Milan previsto per il 16 gennaio a Gedda, in ...

Mancini a Salvini : 'Aiutiamo i migranti e non minimizziamo il razzismo - giusto giocare la Supercoppa in Arabia' : Lo sport aiuta ad aprire porte , a favorire trasformazioni, come successe in Cina con l'Olimpiade. Anche perché pure in Arabia, come in tutto il Medio Oriente, il calcio è molto amato. Le donne vanno ...

BeIN Sports alla Serie A : “Togliete la Supercoppa all’Arabia per BeoutQ” : Anche l'emittente del Qatar BeIN Sports entra tra nel lungo elenco dei contrari alla disputa della Supercoppa italiana in Arabia Saudita. L'articolo BeIN Sports alla Serie A: “Togliete la Supercoppa all’Arabia per BeoutQ” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

BeIN Sports scrive alla Serie A : “Togliete la Supercoppa all’Arabia per il caso BeoutQ” : Anche l'emittente del Qatar BeIN Sports entra tra nel lungo elenco dei contrari alla disputa della Supercoppa italiana in Arabia Saudita. L'articolo BeIN Sports scrive alla Serie A: “Togliete la Supercoppa all’Arabia per il caso BeoutQ” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Malagò : “Supercoppa in Arabia? Ho sentito tante critiche ipocrite” : “Chi ha da ridire? Singoli cittadini? Possono anche avere ragione ma se a criticare sono enti che continuano ad avere con quel Paese rapporti istituzionali e commerciali la critica è ipocrita”. Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò rispondendo, a margine della presentazione in Vaticano dell’associazione sportiva della Santa Sede ‘Athletica Vaticana’, a […] L'articolo Malagò: “Supercoppa in ...

Supercoppa - Malagò : 'L'Arabia Saudita? Ho sentito tante critiche ipocrite' : 'Chi ha da ridire? Singoli cittadini? Possono anche avere ragione ma se a criticare sono enti che continuano ad avere con quel Paese rapporti istituzionali e commerciali la critica è ipocrita'. Lo ha ...

Supercoppa - Donadoni e quei sei mesi in Arabia Saudita : "Mia moglie doveva mettere il velo" : Non ci voleva certo la Supercoppa italiana giocata in Arabia Saudita e le surreali regole contro l'accesso allo stadio per le donne a farci scoprire che il Paese Saudita non fosse proprio la patria dei diritti e della parità di genere. Di italiani poi che hanno lavorato nel calcio Saudita ce n'è, co

Supercoppa Juve-Milan in Arabia Saudita - l’esperienza raccontata da Roberto Donadoni : Si avvicina sempre di più la partita di Supercoppa tra Juventus e Milan, si gioca in Arabia Saudita e non sono mancate le polemiche, un posto che Roberto Donadoni conosce bene per aver militato nell’Al Ittihad di Gedda, nella stagione 1999-2000. Interessante intervista rilasciata al quotidiano “La Repubblica”: “Nei giorni scorsi ho seguito poco il dibattito. Posso dire con cognizione di causa che si tratta di ...