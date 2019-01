Le visite mediche del futuro | in videochat

Cesare Battisti - visite mediche e colloquio con educatore : Subito le visite mediche poi un colloquio con l'educatore. Sono queste, secondo quanto apprende l'ANSA le prime formalita' espletate tra ieri e oggi da Cesare Battisti nel carcere di Massama (Oristano). Questa mattina l'ex terrorista, arrivato ieri in Italia dopo la cattura in Bolivia e subito trasferito in Sardegna, sta incontrando il suo avvocato Davide Steccanella.

Juventus - Ramsey avrebbe già svolto la prima parte delle visite mediche (RUMORS) : La Juventus è sempre proiettata al futuro ed avrebbe già piazzato un colpo per l'estate 2019. Infatti, da giorni in ottica bianconera si parla di un possibile arrivo a costo zero di Aaron Ramsey. La Juventus si è mossa in largo anticipo per arrivare al gallese e lo avrebbe convinto ad accettare il progetto. Paratici si sarebbe assicurato il si di Ramsey battendo la concorrenza di Paris Saint Germain e Bayern Monaco. Orma il passaggio del ...

Sorpresa Juventus - Ramsey ha già fatto le visite mediche : i bianconeri spingono per prenderlo già a gennaio : Il centrocampista gallese in scadenza con l’Arsenal ha sostenuto una parte delle visite mediche ieri in gran segreto, adesso la Juve prova a convincere i ‘Gunners’ a cederlo già a gennaio Aaron Ramsey si avvicina a grandi passi verso la Juventus, ormai suo nuovo club dopo il certificato addio all’Arsenal. Il gallese ha scelto i bianconeri, sostenendo addirittura nella giornata di ieri una prima parte delle visite ...

Juventus-Ramsey - visite mediche già oggi a Londra? : JUVENTUS RAMSEY, visite mediche possibili in giornata- Deve essere il colpo dell’estate della Juventus, potrebbe essere (nelle speranze dei bianconeri) l’arrivo già in questa sessione invernale. Difficile onestamente che Aaron Ramsey possa lasciare Londra già nei prossimi giorni per accasarsi a Torino, ma Paratici sta lavorando anche, se non soprattutto, su questo aspetto. C’è fretta […] L'articolo Juventus-Ramsey, visite ...

Juventus - oggi Ramsey potrebbe effettuare le visite mediche : In questo momento imperversa la sessione invernale, che solitamente è considerata di riparazione, poiché i club, soprattutto quelli minori, ricorrono sul mercato per colmare qualche lacuna nell'organico, in modo da avere la possibilità di accumulare qualche punto in più nel corso del campionato. I top club si riservano, invece, solitamente i colpi ad effetto soltanto durante il mercato estivo. Il primo colpo a parametro zero di Paratici La ...

Calciomercato - Monaco : Vainqueur ufficiale. Ma non supera le visite mediche : Monaco - William Vainqueur è ufficialmente un nuovo calciatore del Monaco nonostante non abbia superato le visite mediche. L'ex centrocampista della Roma torna in Ligue1 dopo due stagioni in Turchia: ...

Calciomercato Sampdoria - completate le visite mediche di Gabbiadini : GENOVA - Questa mattina visite mediche al Laboratorio Albaro di Genova per il neoacquisto della Sampdoria Manolo Gabbiadini . L'attaccante, che torna alla Samp dopo quattro anni, è stato acquistato ...

Calciomercato Sampdoria - Gabbiadini completa le visite mediche : GENOVA - Questa mattina visite mediche al Laboratorio Albaro di Genova per il neoacquisto della Sampdoria Manolo Gabbiadini . L'attaccante, che torna alla Samp dopo quattro anni, è stato acquistato ...

Samp - visite mediche per Gabbiadini : ANSA, - GENOVA, 11 GEN - Questa mattina visite mediche al Laboratorio Albaro di Genova per il neoacquisto della Sampdoria Manolo Gabbiadini. L'attaccante, che torna alla Samp dopo quattro anni, è ...

Paquetà sbarcherà a Milano nel weekend : visite mediche e poi a San Siro : Lucas Paquetà atteso a Milano nel weekend. Il neo giocatore rossonero, che si aggregherà ufficialmente alla squadra agli inizi di gennaio, dovrebbe sbarcare alla Malpensa nella giornata di sabato 8 dicembre. Dopodiché, secondo quanto riportato da Tuttosport, il brasiliano svolgerà le visite mediche presso la clinica La Madonnina e potrebbe essere presente sugli spalti a San Siro – al fianco di Leonardo e Maldini – per il match di campionato ...

Calciomercato Sampdoria - Gabbiadini a un passo : domani le visite mediche : Sampdoria Gabbiadini – Prima giornata blucerchiata di Manolo Gabbiadini che ritorna alla Sampdoria: arrivo in Italia mentre le visite mediche per l’ex attaccante del Southampton che lascia l’Inghilterra dopo due anni, sono in programma domani. -> Leggi anche Sampdoria, Gabbiadini dice si e c’è l’accordo con il Southampton Sampdoria Gabbiadini, i dettagli Per lui 51 presenze […] L'articolo Calciomercato Sampdoria, ...

Sampdoria - preso Gabbiadini : domani le visite mediche : Prima giornata blucerchiata di Manolo Gabbiadini che ritorna alla Sampdoria: arrivo in Italia mentre le visite mediche per l'ex attaccante del Southampton che lascia l'Inghilterra dopo due anni, sono ...

Juventus-Ramsey - stretta finale. visite mediche dopo il Milan? : sempre più vicina alla conclusione la trattativa che porterà Aaron Ramsey, il centrocampista gallese dell'Arsenal, a vestire la maglia della Juventus. La stretta finale è arrivata e secondo quanto ...

Calciomercato Cagliari - visite mediche concluse per Valter Birsa : ora la firma : Valter Birsa è pronto a diventare un nuovo giocatore del Cagliari . Il trequartista, reduce dall'esperienza di 5 anni con la maglia del Chievo Verona, sarà ufficializzato dai rossoblu come primo ...