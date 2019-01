Il taglio di capelli per gli audaci

gqitalia

: Si chiama “shag cut” o “shaggy”: scoprite di più sul taglio di stagione - glamouritalia : Si chiama “shag cut” o “shaggy”: scoprite di più sul taglio di stagione - glamouritalia : Si chiama “shag cut” o “shaggy”: scoprite di più sul taglio di stagione - taetata_ : RT @97spout: RAGA qual è il miglior look di chris e perchè proprio tutti dato che è sempre stupendo preso da qualsiasi angolazione con qual… -

(Di martedì 15 gennaio 2019) Nel 2017 Bleach London, il salone londinese amato da star e trendsetter, aveva creato una nuova colorazione: il def leppard, ovvero un effetto maculato su biondo platino, rivisitazione dell'ombré hair. Il parrucchiere che lo ha creato, Erik Pascarelli, si era ispirato proprio all'omonima rock band anni Ottanta ed è per questo motivo che idal manto animalier portano il nome del gruppo. Un trend esploso a Londra e riproposto dallo stesso hair salon, a cura della colorista Loren Miles, lo scorso settembre, con macchie ancora più evidenti su capello quasi rasato. In Italia il leopard pixie cut diventa però virale grazie alla reinterpretazione del guru dei, Guido Palau, per la sfilata Autunno/inverno 2019-20 di Versace. A sfoggiarlo in passerella è il modello João Knorr, in abbinato a un cappotto dal manto leopardato. La stessa ...