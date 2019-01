Il Design Thinking in sanità | a marzo un corso a Brescia

Blastingnews

(Di martedì 15 gennaio 2019) Un passaggio d’epoca ci attende: per la società e gli individui il cambiamento non è mai stato così rapido e mai così esteso. E allo stesso tempo così silenzioso, quasi esistesse una volontà generale di farlo passare sottotraccia. Quello della salute, o forse sarebbe meglio dire del benessere personale, è un terreno dove si manifestano enormi possibilità di sperimentazione, ma anche conflitti potenziali.Gli ospedali, le RSA, i servizi del sistema sociosanitario diventano grandi organizzazioni che fissano criteri, tariffe e procedure. Ma c’è di più, c’è il vissuto soggettivo di operatori e utenti che deve essere considerato per garantire veramente efficacia ed efficienza agli interventi. All'IRCCS Fatebenefratelli disi terrà una giornata di studio su modalità organizzative e di lavoro più sostenibili e condivise aperto a esperti del settore, studenti , volontari e cittadini ...