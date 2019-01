Cesare Battisti | Caselli | “Non è un trofeo da esibire E’ un condannato e deve pagare nel

Oristano - la 'nuova' vita di Cesare Battisti - ergastolano nel carcere di massima sicurezza : Ha trascorso in isolamento diurno, in una cella singola, la sua prima notte in carcere da ergastolano. E così trascorrerà anche i suoi primi sei mesi di detenzione. L'ex terrorista dei Proletari Armati per il Comunismo, Cesare Battisti, catturato in Bolivia ed estradato in tempi record, ieri pomeriggio poco dopo le 16 e 30 è arrivato alla sua destinazione finale: è atterrato all'aeroporto sardo di Cagliari, per essere poi trasferito nel carcere ...

Cesare Battisti - la famiglia lo difende : "Non è colpevole - se parlasse farebbe crollare la politica" : Parlano i due fratelli del terrorista arrestato in Bolivia ed estradato in Italia. Per entrambi Battisti è innocente

Cesare Battisti sarà assistito dall'avvocato Davide Steccanella : chi ha difeso prima del terrorista : Cesare Battisti ha scelto per la sua tutela l'avvocato Davide Steccanella, prestigioso penalista del foro di Milano, ed esperto di terrorismo rosso e degli anni di piombo. Steccanella è anche un saggista e uno scrittore, autore tra gli altri volumi anche di libri come "Gli anni della lotta armata. C

Cesare Battisti - la prima richiesta appena arrivato in carcere : di cosa potrà godere in cella : appena arrivato nel carcere di Oristano, Cesare Battisti ha voluto capire nei minimi dettagli le condizioni delle detenzione che lo terrà in cella per tutta la vita, dovendo scontare l'ergastolo, salvo sorprese, senza poter usufruire di sconti della pena. L'ex terrorista dei Pac ha chiesto sin da su

Cesare Battisti - il fratello : "Se parlasse farebbe crollare la politica" : "Salvini? E' un fascista, andasse ad arrestare i suoi amici che sono ancora nascosti in Brasile" dice il fratello di Battisti. Intanto Narciso Manenti - condannato all'ergastolo e fuggito in Francia - che uccise un carabiniere in un commando terroristico chiede una amnistia "generale"

Cosa ha detto il fratello di Cesare Battisti : Roma, 15 gen., askanews, - 'Cesare è mio fratello e non c'è Cosa più importante di lui. Era un delinquente da quattro soldi e l'hanno fatto diventare un personaggio del cavolo. Io sono stato insieme a ...

Vincenzo Battisti : "Se mio fratello Cesare parlasse farebbe crollare la politica" : Se Cesare Battisti parlasse "farebbe crollare la politica, non hanno mai voluto che parlasse perché sono tutti compromessi". A dirlo al Messaggero è Vincenzo, il fratello del terrorista rientrato ieri in Italia dopo la cattura in Bolivia. "Volete saperlo - afferma -? Mio fratello è una vittima. Sì, una vittima. È stato sempre condannato in contumacia perché i suoi amici pentiti lo hanno accusato, ...

Cesare Battisti - il fratello : “Non è colpevole ma vittima - se parlasse farebbe crollare la politica” : Il fratello di Cesare Battisti difende l’ex terrorista dei Pac dopo l’arresto in Bolivia e l’estradizione in Italia: "Lo stanno accusando di quello che non ha commesso". Poi si scaglia contro il vicepremier Matteo Salvini: "Un fascista".Continua a leggere

Cesare Battisti - la confessione drammatica di Napolitano : il fallimento di Re Giorgio - a chi dà la colpa : Anche il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano esulta per l'arresto del terrorista Cesare Battisti, anzi ne rivendica in parte il merito per la cattura, visto l'impegno che sostiene di aver profuso nel corso degli ultimi decenni, soprattutto con la pressione sull'ex presidente brasi

Tutte le bufale su Cesare Battisti : (Foto: Christophe Simon/Getty Images) Il terrorista Cesare Battisti è arrivato, nella serata di lunedì 14 gennaio, al carcere di Massama a Oristano, dove ha iniziato a scontare la pena dell’ergastolo che gli era stata comminata dalla giustizia italiana. Rientrato in Italia dalla Bolivia, catturato dopo 37 anni di latitanza, l’ex membro dei Proletari armati per il comunismo (i Pac) è stato trasferito in Sardegna “per ragioni di ...

Cesare Battisti 'La mia cattura una liberazione'/ Ultime notizie 'Sono colpevole - ma non di tutto' : Cesare Battisti "La mia cattura una liberazione". Ultime notizie "Sono colpevole, ma non di tutto quello di cui sono accusato'