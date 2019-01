Bari | educatrici arrestate per maltrattamenti su bimbi si difendono | “Solo tecniche

Violenza su minori autistici - arrestate 4 educatrici. E’ accaduto a Bari - in un istituto di riabilitazione : L'articolo Violenza su minori autistici , arrestate 4 educatrici. E’ accaduto a Bari , in un istituto di riabilitazione proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Bari - maltrattamenti su bimbi autistici e disabili : arrestate quattro educatrici : Un'altra triste vicenda di maltrattamenti in un istituto per minori arriva dalla provincia di Bari, già colpita da episodi simili negli scorsi mesi, quando gli inquirenti sgominarono altre violenze in una scuola materna di Capurso, sempre nel barese. Questa volta gli episodi sono avvenuti in un centro di riabilitazione per bambini autistici e disabili. Le indagini, affidate ai Carabinieri della compagnia di Triggiano, hanno portato alla luce una ...