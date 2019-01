Morto Pawel Adamowicz | il sindaco di Danzica che diceva | «Un porto sia sempre aperto per

Morto Pawel Adamowicz - il sindaco di Danzica accoltellato a un evento di beneficenza : Pawel Adamowicz , sindaco 53enne della città di Danzica , in Polonia, è Morto in ospedale. Era stato accoltellato domenica durante un evento di beneficenza . Ha sempre avuto posizioni progressiste, a sostegno dei diritti delle minoranze e della comunità lgbt, ed era diventato uno dei volti più noti del movimento dei sindaci polacchi che si oppone all'autoritarismo della destra euroscettica.Continua a leggere

