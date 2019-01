Milano | due arresti per tentata rapina con taser e coltello

Milano - soccorre due ragazze ferite dopo incidente : tassista investito e ucciso : Ha soccorso due giovani rimaste coinvolte in un incidente, ma è stato a sua volta investito e ucciso. Aveva 47 anni il tassista che la scorsa notte, come riporta La Repubblica, è stato travolto da un’altra auto che nel frattempo era arrivata, probabilmente a forte velocità, sulla superstrada Milano-Meda. L’impatto è avvenuto a Binzago. Sbalzato a metri di distanza l’uomo è morto sul colpo. Il primo incidente è avvenuto poco ...

Ciclocross - Campionati Italiani 2019 : all’Idroscalo di Milano la sfida per la maglia tricolore - atteso duello tra Eva Lechner e Alice Maria Arzuffi : Domani scatteranno all’Idroscalo di Milano i Campionati Italiani 2019 di Ciclocross, con una due giorni di gare che vedrà oltre 1000 atleti sfidarsi per conquistare l’ambita maglia tricolore. Un’edizione quindi da record per il numero di iscritti che si preannuncia ricca di duelli appassionanti in diverse categorie. Andiamo quindi a scoprire i possibili scenari e i favoriti delle gare principali di questi Campionati Italiani. Partiamo dalla gara ...

Milano : quattro arresti in bosco droga Rogoredo - sequestrati due etti eroina : Milano, 8 gen. (AdnKronos) - Sono quattro le persone arrestate dalla polizia da inizio anno nell'area boschiva vicina alla stazione ferroviaria di Rogoredo, quartiere alla periferia di Milano. Gli agenti nel cosiddetto 'boschetto della droga' hanno sequestrato oltre due etti di eroina, 50 grammi di

Basket - 17a giornata Eurolega 2019 : Milano attende un Barcellona in grande condizione nella prima di due sfide decisive : Si apre domani, mercoledì 9 gennaio, una delle settimane più importanti per il cammino di Milano nell’Eurolega 2018-2019 di Basket. L’Olimpia accoglie al Forum il Barcellona per la diciassettesima giornata della massima competizione europea, in uno scontro diretto di fondamentale importanza per la conquista dei playoff. La squadra allenata da Simone Pianigiani dovrà ripetere quanto di buono fatto vedere nel successo contro il ...

Motociclisti in corteo per ‘scortare’ la Befana : a Milano la beneficenza a due ruote [GALLERY] : 1/44 Claudio Furlan/LaPresse ...

**Calcio : scontri Milano - ipotesi Belardinelli investito da due auto** : Milano, 2 gen. (AdnKronos) - Daniele Belardinelli, l'ultrà nerazzurro rimasto ucciso negli scontri avvenuti a Milano il 26 dicembre scorso, prima della partita Inter-Napoli, potrebbe essere stato investito da due auto. Questa l'ipotesi al vaglio degli inquirenti e sulla quale il gip Guido Salvini ha

Tifoso interista morto - l’ipotesi della procura di Milano : investito da una o due auto di ultras del Napoli : investito da una o da due auto guidate da tifosi napoletani che si stavano avvicinando a San Siro e sono state bloccate dall’agguato dei tifosi nerazzurri: potrebbe esser morto così Daniele Belardinelli, l’ultras del Varese ucciso il 26 dicembre negli scontri prima della partita Inter-Napoli. È questa l’ipotesi concreta su cui si stanno concentrando le indagini della procura di Milano e della Digos, anche alla luce degli ...

Milano - 23enne ferito per i botti di Capodanno : mano da amputare/ Napoli - 13enne perde due dita per un petardo : Milano, 23enne ferito per i botti di Capodanno: mano destra dilaniata e forse amputare. Napoli, 13enne perde due dita per un petardo.

La disparità resterà per fortuna ancora per due secoli - Milano Post : ... con una eurodeputata che ha fatto condannare il premier ungherese; e con una campagna iperaggressiva maccartista e bigotta che ha investito con estrema violenza il mondo del cinema e la politica, ...

VOLLEY / La Consar dopo due ore e mezza di gara strappa un punto al Milano : La cronaca della partita Consar subito reattiva e in partita: prende un mini-vantaggio , +2, ma Milano le impedisce di prendere il largo. Si procede su questa falsariga fino al 9-11 quando Poglajen ...

Basket - Serie A 2019 : a Natale due derby lombardi e uno emiliano. 25 dicembre con Varese-Cantù - Milano-Brescia e Bologna-Reggio Emilia : A nove anni dal primo tentativo di giocare anche il giorno di Natale, effettuato dalla Virtus Bologna nel 2009, la Serie A torna a sperimentare quella che in NBA è una tradizione pluridecennale ormai consolidata. Stavolta le partite saranno tre, tutte all’interno di uno dei triangoli storici del Basket italiano: Varese-Milano-Bologna. Andiamo a vedere cosa c’è da attendersi dal trittico natalizio. OPENJOBMETIS VARESE-ACQUA S. ...

DIRETTA Milano VARESE/ Risultato live 0-0 - info streaming : palla a due - si gioca! - Serie A1 - : DIRETTA MILANO VARESE streaming video e tv: orario e Risultato live del derby lombardo, piatto forte della Serie A di basket , oggi 23 dicembre, .

Milano - sassi contro treni della metro : presi due 13enni : Lanciavano sassi contro i treni della metropolitana a Milano spaventando i passeggeri e danneggiando treni. La polizia ha identificato gli autori: si tratta di due 13enni italiani . "Lo facevamo per ...

Basket - il momento Olimpia tra campionato ed Eurolega : i due volti di Milano : Cosa succede a Milano? Bella, anzi bellissima che più bella non si può in Italia, con una striscia ancora aperta di 10 vittorie consecutive a fronte di zero sconfitte, record assoluto dell'era moderna ...