Eurocamera omaggia due reporter uccisi

Lo studio radiofonico del Parlamento europeo a Strasburgo "sarà dedicato ad Antonio Megalizzi e a Barto Pedro Orent-Niedzielski, i due giovani giornalisti assassinati da un terrorista dell'Isis lo scorso dicembre. Lo ha deciso l'ufficio di presidenza del Parlamento europeo". Così in un tweet il presidente dell'Antonio Tajani. Il Parlamento Ue ha osservato a Strasburgo, in apertura della plenaria, un minuto di silenzio in memoria di tutte le vittime dell'odio e della violenza.(Di martedì 15 gennaio 2019)