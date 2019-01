Amici | il messaggio in codice di Giacomo Eva dopo l' eliminazione | verso Sanremo?

Amici - lo spaventoso messaggio di Andreas Muller : con Veronica Peparini è finita in tragedia? : Nella scuola di Amici si è creata una Amicizia molto particolare tra Andreas Muller e Veronica Peparini, che va oltre l'ambito lavorativo. Si parla da mesi di una loro storia d'amore, ad ora mai confermata. Ma ora, l'ultimo messaggio pubblicato da Muller sui social, lascia presagire il peggio. "Da o

Amici di Maria De Filippi - dopo la gara persa Giordana Angi crolla : il messaggio inatteso - sono lacrime : Un messaggio a sorpresa al termine del pomeridiano di Amici di Maria De Filippi . La cantante Giordana Angi ha passato giorni difficili, tra punizioni e malessere fisico e psicologico. In gara non è ...

The Kolors : 'Grazie Elisa'/ Foto - il messaggio di ringraziamento alla coach di Amici : I The Kolors ringraziano Elisa con un lungo post su Instagram e invitano l'ex coach di Amici a raggiungerli in un delle tappe del loro tour.

Tragedia di Ancona – Gli Amici di Michele invocano Totti - Francesco risponde : il messaggio dell’ex calciatore al giovane ferito [VIDEO] : Il messaggio di Totti per Michele, l’ex capitano della Roma sui social per spronare uno dei giovani rimasti feriti nella Tragedia di Ancona Dopo la Tragedia di Ancona, non si contano solo i morti e si cercano i responsabili, ma si prova anche a fare coraggio a chi è rimasto gravemente ferito tra la calca fuori dalla discoteca di Corinaldo. Nella notte tra il 7 e l’8 dicembre anche Michele F. si è recato al concerto di Sfera ...

Amici 18/ Diretta - eliminati e sfida : messaggio di cordoglio per il concerto di Sfera Ebbasta - 8 dicembre - - IlSussidiario.net : AMICI 18, anticipazioni e Diretta 8 dicembre, eliminati e sfida a squadre nella nuova puntata del programma: Giordana e i suoi a rischio?

Amici - tragica fine del matrimonio tra Cinzia Incorvaia e Francesco Sarcina : il messaggio che spacca il cuore : Una rottura ad Amici di Maria De Filippi : è infatti arrivato al capolinea il matrimonio tra Francesco Sarcina , ex professore del talent-show di Canale 5, e Cinizia Incorvaia , che con l'ex marito ...