Val Susa,intimidazione a sindaco Sì Tav

Minacce aldi Chiomonte, in Val di, che ieri ha partecipato alla manifestazione in favore della Tav, a Torino. Silvano Ollivier, uscendo di casa, ha trovato 26 chiodi davanti al cancello, sul vialetto fuori dal garage. "Non cambio idea sull'utilità della Tav. Quindi perché intimidirmi? E' un atto imbecille", dice il.(Di domenica 13 gennaio 2019)