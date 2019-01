Rally | Mondiale 2019 | il calendario e le date di tutte le tappe Il programma completo

oasport

(Di domenica 13 gennaio 2019) Ilprevede 13 prove che si disputeranno da gennaio a novembre. Stagione davvero molto lunga per i fuoristrada pronti a darsi battaglia nel corso di una stagione che si preannuncia molto avvincente e appassionante con tanti piloti in grado di lottare per il titolo iridato come si è visto nell’ultima annata. L’esordio, come ormai da tradizione, sarà a Montecarlo dal 24 al 27 gennaio poi si andrà al Nord per il sempre avvincentedi Svezia. A quel punto tre trasferte in America tra Messico, Argentina e Cile intervallate però dalla prova in Corsica. In Italia si sbarcherà il 13-16 giugno con il solito spettacolo in Sardegna a cui seguiranno gli appuntamenti in Finlandia e Germania ad agosto (dunque stop totale a luglio). Poi finale con Turchia, Galles e conclusione in Australia il 14-17 novembre. Di seguito ildelcon ...