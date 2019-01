Sfera Ebbasta indagato : 'Nei suoi testi istigazione all'uso della droga' : Sfera Ebbasta , il 'trap boy' Gionata Boschetti, ' risulta indagato dalla Procura di Pescara per istigazione all'uso di sostanze stupefacenti . Il fascicolo a suo carico è stato aperto a seguito dell'...

Sfera Ebbasta indagato per istigazione all'uso di droga : Il 'trap boy' Gionata Boschetti, in arte Sfera Ebbasta, "risulta indagato dalla Procura di Pescara per istigazione all'uso di sostanze stupefacenti. Il fascicolo a suo carico è stato aperto a seguito dell'esposto presentato da due senatori di Forza Italia, Lucio Malan e Massimo Mallegni" che hanno individuato anche la procura di Pescara come destinatario in quanto il capoluogo adriatico è stato tappa del tour del cantante. A darne ...

Sfera Ebbasta indagato a Pescara per istigazione all’uso di stupefacenti : Sfera Ebbasta è indagato per istigazione all’uso di sostanze stupefacenti dalla procura di Pescara. Lo riporta il quotidiano Il Centro spiegando che il fascicolo a suo carico è stato aperto a seguito di un esposto presentato dai senatori di Forza Italia, Lucio Malan e Massimo Mallegni, che hanno scelto di depositarlo nel capoluogo abruzzese per un concerto tenuto dal trapper Gionata Boschetti, il nome all’anagrafe di Sfera, ...

Forza Italia contro Sfera Ebbasta : "Istiga all'uso della droga" : Forza Italia contro Sfera Ebbasta . Ad annunciare una vera e propria crociata contro il trapper milanese che quella maledetta sera di dicembre si sarebbe dovuto esibire nella discoteca Lanterna ...

Forza Italia contro Sfera Ebbasta e il grillino con la canna : tutto il peggio della settimana : E poi la forma di Matteo Renzi, la grande umanità dei leghisti e la manovra Potemkin. Anche negli ultimi sette giorni la politica non ci ha risparmiato uscite surreali: leggetele tutte e votate la vostra preferita

La risposta di Sfera Ebbasta alla mamma di Corinaldo : Donatella Magagnini, mamma di una delle vittime della tragedia alla discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, dove a dicembre 2018 sono morte 6 persone, in seguito al crollo di una struttura e al caos generato da uno spray al peperoncino, aveva duramente attaccato Sfera Ebbasta, artista che doveva esibirsi quella sera, accusandolo di avere “6 morti sulla coscienza” e di preoccuparsi più di postare foto da “idiota col pacco in ...

Sfera Ebbasta torna sul palco dopo Corinaldo : 'Devo andare più veloce di chi mi odia' : LOLNEWS.IT - Sfera Ebbasta continua ad essere coinvolto in polemiche social dopo la strage di Corinaldo in cui, lo ricordiamo, hanno perso la vita 5 adolescenti e la mamma di uno di loro presso la ...

Sfera Ebbasta torna sul palco dopo Corinaldo : «Devo andare più veloce di chi mi odia» : Sfera Ebbasta continua ad essere coinvolto in polemiche social dopo la strage di Corinaldo in cui, lo ricordiamo, hanno perso la vita 5 adolescenti e la mamma di uno di loro presso la discoteca ...

Corinaldo - madre contro Sfera Ebbasta invita a 'non giocare con i sogni dei ragazzini' : Il dolore, la rabbia, la perdita e il lutto. Sono questi i sentimenti che, probabilmente, hanno portato Donatella Magnini a un lungo sfogo sul gruppo Facebook “Giustizia per le vittime di Corinaldo”. La donna era una madre come tante fino a quando, nella notte dell'8 dicembre scorso, la sua vita ha subito una tragica battuta d’arresto. I fatti Daniele Pongetti, figlio sedicenne della Magnini, muore per il crollo di una balaustra nella discoteca ...