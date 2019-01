Può il salvinismo dirsi cattolico? Una riflessione stretta sui termini

fanpage

(Di sabato 12 gennaio 2019) È sufficiente dichiararsi aderente a una religione per essere di quella religione,di una corrente etica per appartenere a quella corrente etica? Ilpone un interessante problema politico e religioso, di ampiezza filosofica, che però si può affrontare in maniera mirata con l'aiuto di qualche definizione da dizionario. Uno dei casi più scottanti di uso pervertito delle parole e delle idee, sia nelle alte sfere sia nella nostra quotidianità.