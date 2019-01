Pensioni | c' è una trappola nascosta in quota 100 | la beffa è dietro l' angolo

Pensioni - c'è una "trappola nascosta" in quota 100 : Il traguardo di quota 100 appare irraggiungibile per molte lavoratrici. Le donne hanno in media carriere più frammentate...

Portavalori sventrato con una ruspa : rubati i soldi delle Pensioni : Rapina shock a Bari lungo la statale 96: i malviventi sono entrati in azione con mezzi pesanti messi di traverso sulla...

Assalto a furgone portavalori nel Barese - sventrato con una ruspa. Rubati i soldi delle Pensioni : Una rapina è stata compiuta questa mattina verso le 7.30 ad un furgone portavalori dell'Ivri che stava percorrendo la statale 96, nei pressi di Mellitto nel Barese. Un commando armato ha bloccato il mezzo e per chiudere la strada ritardando l'arrivo delle forze dell'ordine, ha dato fuoco a due mezzi pesanti messi lungo la carreggiata. Per aprire il portavalori, i banditi hanno poi utilizzato delle ruspe.Il mezzo era partito dalla sede ...

Pensioni - un massacro : lo stop all'indicizzazione costa "una mensilità netta ogni anno" : Il blocco dell'indicizzazione e della rivalutazione delle Pensioni stabilito dalla legge di bilancio? Insieme ai due precedenti interventi dei governi passati arriva a costare "almeno una mensilità netta ogni anno" tra il 2011 e il 2019. Insomma, un conto da capogiro. Ad aver fatto i conti è stato i

Pensioni - un massacro : lo stop all'indicizzazione costa 'una mensilità netta ogni anno' : Il blocco dell'indicizzazione e della rivalutazione delle Pensioni stabilito dalla legge di bilancio? Insieme ai due precedenti interventi dei governi passati arriva a costare 'almeno una mensilità ...

Pensioni - blocco sugli assegni : viene "cancellata" una mensilità : Le Pensioni sono sempre più nel mirino del governo. Le cesoie dell'esecutivo si muoveranno su due fronti. Il primo è quello del taglio sugli assegni d'oro, il secondo invece riguarda il taglio sulle ...

Pensioni Quota 100 : in arrivo i decreti - Tria : 'Nessuna variazione sulle misure' : La Legge di Bilancio 2019 continua il suo iter parlamentare dinanzi alla Commissione Bilancio alla Camera dove si attende il via libera definitivo sulle misure in materia previdenziale più volte sbandierate dal Governo Conte. Si tratta del meccanismo della Quota 100 e del cosiddetto reddito di cittadinanza per i quali si attendono i decreti nei primi giorni di gennaio. Le rassicurazioni del ministro Giovanni Tria Ad assicurarlo è il ministro ...

Una manovra da matita blu. Norme incongruenti (anche sulle Pensioni) - troppi commi e anglismi : C'è l'utilizzo più che sproporzionato dei commi - 1.143 solo nell'articolo 1 - ma anche il ricorso a termini stranieri, come "cloud computing" e "venture capital", che sarebbe stato meglio evitare. E poi ci sono Norme che tra di loro sono incongruenti, come quelle sulla riduzione delle pensioni: il comma 263 esclude dal taglio gli assegni liquidati con il sistema contributivo, ma il 261 ricomprende anche i trattamenti della ...

Pensioni : diventano una dozzina i canali di uscita dal lavoro nel 2019 : Non sarà una vera e propria riforma e la legge Fornero - a vederla bene - non è stata ancora depennata dal sistema. Ma dopo le novità del governo Conte, le possibili vie di uscita dal lavoro per andare in pensione aumentano. Per molti entrano in scena o vengono confermate misure che davvero favoriranno l’uscita dal lavoro con discreto anticipo rispetto alle normali soglie previste dall’ultima vera riforma del vecchio Governo Monti. A Pensioni ...

"Sulle Pensioni il Governo con una mano dà e un'altra toglie". I sindacati preparano la mobilitazione : "Continua la vessazione dei pensionati. In tre anni la manovra sottrae 2,5 miliardi di euro dalle tasche dei pensionati intervenendo nuovamente sull'adeguamento delle pensioni all'inflazione. Ora diciamo basta": lo si legge in una nota congiunta dei sindacati dei pensionati."I pensionati - affermano - faranno sentire la propria voce per denunciare l'ipocrisia del Governo che con una mano sembrerebbe dare ma con l'altra certamente toglie. Pur ...

Pensioni - spunta una nuova ipotesi (e non è una buona notizia) : Secondo Il Sole 24 ore, la rivalutazione piena delle Pensioni potrebbe riguardare solo i trattamenti fino a 1530 euro lordi

Pensioni - l'UE vorrebbe una quota cento temporanea valida solo nel 2019 : Tutto è nelle mani di Giuseppe Conte. Il Premier ha ricevuto l’incarico di trovare una quadra con l’Unione Europea dai vicepremier Salvini e Di Maio. Il premier Conte ha l'obiettivo di portare avanti la legge di bilancio, anche se da Bruxelles arriva una nuova frenata proprio sulle due misure cardine, reddito di cittadinanza e quota 100. Come si potrebbe sopperire dunque alle divergenze in essere? Per Bruxelles la Legge Fornero è un cardine, ...

Pensioni d'oro - le parole di un ex medico milanese : 'Taglio del 40%? Una follia' : Una sforbiciata fino al 40% sugli assegni più alti, secondo quanto annunciato da Di Maio, ma la Lega frena dichiarando che nulla è ancora stato deciso sulle cifre. Intanto gli elettori del nord, fra i ...

Pensioni - Salvini : ‘Con Quota100 nessuna penalizzazione’ : Non ci saranno penalizzazioni specifiche per accedere alle Pensioni anticipate a 62 anni con la cosiddetta Quota 100 che il Governo Conte sta inserendo nella legge di Bilancio 2019, ma in qualche modo di dovrà rinunciare a una consistente quota degli assegni previdenziali mensili. A chiarire il concetto è stato oggi il vicepremier leghista Matteo Salvini che da anni ormai si batte per l’abolizione della legge Fornero e che adesso, alla prova di ...