Napoli | neonato in gravi condizioni | l' appello dei genitori | ' Serve sangue per salvarlo'

Tragedia a Napoli - muore neonato di 40 giorni : disposta l'autopsia : Le festività natalizie, purtroppo, non stanno dispensando solo spensieratezza e felicità, ma stanno riservando anche diverse brutte notizie, l'ultima delle quali riguarda il decesso di un bimbo di appena 40 giorni . Il dramma si è consumato nella provincia di Napoli , nel comune di Giugliano in Campania, dove un bambino di poco più di un mese si è spento all'ospedale San Giuliano. Il piccolo è stato trasportato d'urgenza dai genitori nella ...

Napoli - neonato muore a 48 ore dalla nascita : aperta un'inchiesta : Quella che si sta per raccontare è purtroppo l'ennesima vicenda in cui a perdere la vita è una vittima giovanissima, praticamente neonata. Il drammatico episodio si è consumato nella provincia di Napoli , presso l'ospedale Fatebenefratelli, dove una donna incinta all'ottavo mese si è recata al pronto soccorso lamentando alcune perdite. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Giornale, infatti, nell'immediato i medici hanno deciso di ...

Tragedia a Napoli - neonato muore nel sonno : Una città sotto choc per la morte improvvisa di un neonato, deceduto questa notte nel sonno. Ad Agerola, in provincia di Napoli, l"intera comunità è sconvolta per il tragico evento. Il piccolo, primogenito di una coppia molto giovane, ha cessato di vivere poco dopo le 3 del mattino. Il padre e la madre del bambino si sono preoccupati perché il neonato non si svegliava per la poppata e solo allora si sono accorti che stava male.A nulla però sono ...