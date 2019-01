La sostenibilità è femmina Finanza e imprese dovrebbero prendere esempio

ilfattoquotidiano

(Di sabato 12 gennaio 2019) di Federico FiorettoDopo una lunga intervista con una ricercatrice dell’università di Cambridge nel contesto di uno studio sull’economia circolare, sono stato afferrato da un’improvvisa consapevolezza: laè femminile. Ovviamente!Le donne partoriscono esseri perfetti e complessi, dopo averli portati per nove lunghi mesi in grembo. Ci vogliono uno sforzo enorme, tanta energia, pazienza, dedizione, concentrazione e l’incredibile intelligenza del corpo per raggiungere quest’obiettivo. Tutto, inconsciamente, guidate da una forza superiore: l’ispirazione della vita. Mutatis mutandis, è quel che dovrebbe accadere nella vita di un imprenditore: cedere al potere di un’ispirazione per realizzarne la visione e metterci tutto lo sforzo necessario. Raggiungere tale obiettivo richiede dedizione incrollabile per organizzare i molteplici fattori ...