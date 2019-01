Immigrati | il fallimento totale dei ricollocamenti | la metà dei richiedenti resta in

liberoquotidiano

: Immigrati, i dati-choc che rivelano la truffa dell'Europa: come ci fanno invadere (e perché ha ragione Salvini) - retismagister : Immigrati, i dati-choc che rivelano la truffa dell'Europa: come ci fanno invadere (e perché ha ragione Salvini) - PaoloCaminiti1 : Immigrati, i dati-choc che rivelano la truffa dell'Europa: come ci fanno invadere (e perché ha ragione Salvini) - Maurizi87442049 : RT @Libero_official: Immigrazione, il documento che svela la truffa dell'Europa: i dati-choc, come ci fanno invadere. La conferma: ecco per… -

(Di sabato 12 gennaio 2019) Il ricollocamento degli, il sistema di mutuo soccorso dell'Unione europea è fallito. La fantomatica suddivisione deiasilo che sbarcano in Italia e in Grecia soprattutto, non funziona: il documento del 2015, riporta La Stampa, prevedeva infatti la distribuzione di 120.000 migra