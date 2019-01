Com’è andato il programma di residenza digitale dell’Estonia?

wired

: Luca non dovrebbe. Il Mise è andato avanti sul piano per ex Alcoa anche sotto la gestione @luigidimaio. E di questo… - CarloCalenda : Luca non dovrebbe. Il Mise è andato avanti sul piano per ex Alcoa anche sotto la gestione @luigidimaio. E di questo… - Corriere : Fabrizio De André ha lasciato un’impronta indimenticabile nella musica del nostro tempo, durante quattro decenni di… - rubio_chef : “Creature infami e dove trovarle” Magari il povero #Cristo si era andato a rifocillare alla #Caritas o era andato a… -

(Di sabato 12 gennaio 2019)L’inizio non è stato dei migliori: nel dicembre 2014, subito dopo aver lanciato la piattaforma per la e-residency (laofferta dal governo estone), il responsabile del progetto Kaspar Korjus era stato avvertito che qualcosa non stava funzionando a dovere. Korjus, allora 26enne, aveva dovuto accostare immediatamente l’auto in cui si trovava, estrarre smartphone e portatile, e sistemare subito il problema. Un problema non da poco: la lista delle nazioni selezionabili sulla piattaforma era stata copia-incollata da internet, senza tenere conto se queste fossero o meno riconosciute politicamente dalla stessa Estonia. Il suo visionario progetto rischiava di causare incidenti diplomatici ancora prima di essere diventato una realtà.Non è stata certa l’unica difficoltà, visto che qualche anno dopo, nel novembre 2017, il governo estone è stato costretto a congelare tutte ...