Bonolis dà uno schiaffo a Nilsson | gelo ad Avanti un altro

Avanti un altro - ride in faccia a Luca Laurenti : Paolo Bonolis perde la calma e gli tira uno schiaffo : È bastata una domanda sulla “tromba” per far degenerare la situazione ad Avanti un altro. Nella scorsa puntata del programma di Canale 5 infatti, Paolo Bonolis e Luca Laurenti pongono alla concorrente del gioco una domanda sulla “tromba” ma, mentre il maestro sta leggendo le possibili risposte, il Bonus Daniel Nilsson scoppia a ridere. Per un attimo c’è un clima di ilarità generale ma i sorrisi si spengono subito ...

Avanti un altro : Paolo Bonolis dà uno schiaffo al Bonus : Paolo Bonolis schiaffeggia il Bonus e difende Laurenti ad Avanti un altro Il bello di Avanti un altro è l’imprevedibilità che contraddistingue ogni puntata. Non si sa mai cosa succederà fino a quando il conduttore non dà il benvenuto al suo pubblico subito dopo il termine di Pomeriggio 5. Questa sera la puntata si è fatta mano mano più concitata grazie a un’assistente d’eccezione fissata con “la tromba a casa ormai è in ...

Scherzi a parte - Bruno Vespa e la profezia a Paolo Bonolis sul futuro del governo : 'Ecco quando cadrà' : Ieri durante l'intervista con Paolo Bonolis a Scherzi a parte , che l'ha preso di mira, Bruno Vespa ha fatto una profezia sul governo. Paolo Bonolis gli ha chiesto se l'esecutivo mangerà il panettone, ...