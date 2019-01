Aeroporti di Puglia destituisce il DG Franchini per deicing ad ali aereo con secchi

Aeroporti di Puglia - 2018 anno record con 7 - 5 milioni passeggeri : Il 2018 anno straordinario per gli Aeroporti della Puglia . Registrati 7,49 milioni di viaggiatori, 5 dei quali solo a Bari. Un dato mai raggiunto in precedenza, con un incremento del +7,2% rispetto al ...

Secchi d'acqua su aereo a Brindisi - l'Enac indaga. Aeroporti di Puglia : "Normale de-icing" : Nello scalo pugliese gli ispettori dell'ente. La società che gestisce l'aeroporto: con temperature al suolo maggiori o uguali a zero gradi è consentito l'utilizzo di acqua calda a 60 gradi

Maltempo Puglia : disagi negli Aeroporti - alcuni voli dirottati : La neve ha determinato lievi disagi al traffico aereo questa mattina negli aeroporti della Puglia: l’aeroporto di Brindisi è aperto, ma i voli in arrivo dirottati sono stati 5 e altri 2 voli non sono partiti. Sono stati dirottati in altri aeroporti i voli provenienti da Bologna, Bergamo, Londra, Memmingen e Roma. Pochi problemi a Bari, dove si sono registrati solo lievi ritardi dovuti alla richiesta di “de-icing”, la rimozione ...