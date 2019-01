(VIDEO)Uomini e Donne, Tina lite con Gianni Sperti: “hai l’ovatta tra le gambe e il parrucchino”

blogitalia.news

(Di venerdì 11 gennaio 2019)traCipollari eOggi a Uomini e, grande show di. L’opinionista stava criticando la storia televisiva di Teresa Langella. Da tronista infatti sarebbe colpevole di aver rimproverato i suoi corteggiatori per aver un’agenzia che li segue come personaggi pubblici, male rinfaccia di avere una lunghissima storia di presenze in televisione. Ovviamente lo fa nel suo stile, alzando la voce, in maniera teatrale e alzandosi e andandosene.Appenacommenta il comportamento dell’opinionista bionda come “demenza senile”torna in studio su tutte le furie: “C’hai più di 65 anni e dici che ne hai 25. C’hai l’ovatta. Sono 42 anni che è lì” (Mediaset)https://www.blogitalia.news/wp-content/uploads/2019/01/VID_20190111_222349.mp4L'articolo (VIDEO)Uomini e...