Rottamazione e sconti | ecco a chi spettano

Rottamazione bis entro domani 7 dicembre : come sanare e avere nuovi sconti : Ultimo giorno per mettersi in regola con le rate scadute della Rottamazione bis e accedere ai nuovi benefici previsti dalla Rottamazione ter del Decreto fiscale. Scade infatti domani 7 dicembre 2018 il termine ultimo per pagare e sanare le rate scadute (cioè le rate non pagate e scadute della vecchia Definizione agevolata). Chi si lascerà scappare questa data, non potrà più accedere ai nuovi benefici. “Se paghi entro il 7 dicembre prossimo le ...

Salgono a 18 le rate della Rottamazione e aumentano gli sconti per la pace fiscale : Oggi dovrebbe esserci il primo via libera del Senato al decreto fiscale, l’importante collegato alla manovra finanziaria che reca disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. Nel decreto, molta attesa c’è intorno alla cosiddetta pace fiscale, cioè il contenitore dove verranno inserite le sanatorie delle cartelle e dei debiti dei contribuenti. L’iter parlamentare dell’atto sta volgendo pertanto a termine, ma non senza cambiamenti ...