Calciomercato Inter | i nerazzurri incontrano il Chievo per chiudere Brazao

Calciomercato Napoli/ Ultime notizie - superata l'Inter per Almendra : il giocatore vuole gli azzurri : Calciomercato Napoli, Ultime notizie: superata la concorrenza dell'Inter per Almendra, che pare preferire proprio gli azzurri.

Calciomercato Inter/ Ultime notizie - ipotesi Andersen per l'estate ma la concorrenza è tanta : Calciomercato Inter, Ultime notizie: si lavora per strappare Andersen della Sampdoria in estate. La concorrenza è però alta.

Calciomercato Inter - ufficiale il prestito di Gabigol al Flamengo : il brasiliano avrà la maglia numero 12 : Il calciatore brasiliano si trasferisce dall’Inter al Flamengo con la formula del prestito Ora è ufficiale: Gabriel Barbosa è un nuovo calciatore del Flamengo. L’annuncio è del club brasiliano con una nota sul proprio sito web. Il 22enne attaccante, ex Santos, arriva in prestito dall’Inter e vestirà la maglia numero 12 del club rossonero. (Spr/AdnKronos)L'articolo Calciomercato Inter, ufficiale il prestito di Gabigol al ...

Calciomercato Inter : i nerazzurri pensano a Traorè dell'Empoli (RUMORS) : Il presidente dell'Empoli, Renzo Corsi, in un'Intervista a 'Radio Radio' ha ammesso un Interessamento concreto dell'Inter per il centrocampista Hamed Junior Traorè. Sempre secondo il presidente toscano, sono tre le squadre Interessate e tra queste non vi sono la Roma e il Napoli. Il presidente, invece, ha confermato che il club nerazzurro è seriamente Interessato ad acquistare il giovane centrocampista, nato nel 2000. Un'altra squadra che ha nel ...

Calciomercato Inter - incontro per Traoré : Il giovanissimo centrocampista dell'Empoli piace anche a Napoli, Roma e Juventus Inter TRAORE' / L' Inter si muove concretamente per Traoré . Stando a 'Sky Sport', il club nerazzurro potrebbe accelerare e programmare un incontro nei prossimi giorni con l'entoruage del giovanissimo centrocampista dell' Empoli . Il talento ivoriano è seguito con Interesse ...

Calciomercato Inter - Spalletti in bilico. È Simeone il grande sogno : Calciomercato Inter – I nerazzurri hanno intenzione di non fare alcun movimento di rilievo nel corso della sessione invernale di Calciomercato in corso in questo mese di gennaio. L’amministratore delegato dell’area sport dell’Inter, Beppe Marotta, infatti ritiene la rosa attualmente a disposizione di Luciano Spalletti assolutamente adeguata alle competizioni che attendono la squadra meneghina ed […] L'articolo ...

Calciomercato Inter / Ultime notizie - tutto su De Paul : Pinamonti o Vanheusden come contropartite : CALCIOMERCATO INTER, Ultime notizie: azione di disturbo alla Juventus su Cristian Romero, l'agente di Emerson Palmieri chiude al momento le porte.

Calciomercato Inter - Icardi : 'Felice di Wanda. Curerà lei i miei interessi fino a fine carriera' : Mauro Icardi non fa marcia indietro: il suo agente non cambierà . Questo è quanto comunicato dallo stesso capitano dell'Inter che, sui suoi profili social all'indomani delle parole di Wanda Nara sul ...

Calciomercato Inter / Ultime notizie - rinnovo Icardi : i nerazzurri vogliono trattare senza Wanda Nara : CALCIOMERCATO INTER, Ultime notizie: azione di disturbo alla Juventus su Cristian Romero, l'agente di Emerson Palmieri chiude al momento le porte.

Inter su Emerson Palmeri - l'agente fa il punto sul Calciomercato : Emerson Palmeri Interessa all'Inter di Luciano Spalletti, il mercato di gennaio si accende in casa nerazzurra: le ultime Emerson Palmeri è balzato sulle prime pagine dei giornali di ieri per un ...

Calciomercato Inter - Kroos supera Modric nel gradimento dei nerazzurri : Calciomercato Inter – Questa sessione invernale di Calciomercato certamente non sarà ricordata dai tifosi dell’Inter come la migliore di tutti i tempi. La società nerazzurra infatti per intenzione del proprio amministratore delegato dell’area sport, Beppe Marotta, ha deciso di non fare alcun ritocco all’organico attualmente a disposizione di Luciano Spalletti. Una decisione condivisa da tutti […] L'articolo ...

Calciomercato - De Paul : 'Inter o Milan? Lusingato - ma a gennaio resto all'Udinese' : "Inter o Milan? Sono Lusingato, significa che sto facendo bene, ma se ne riparlerà più avanti". Con queste parole, dette ai microfoni di Radio La Red, Rodrigo De Paul allontana la possibilità di ...

Calciomercato Inter / Ultime notizie : Candreva ai saluti - il West Ham lo vuole ma spunta il Fenerbahçe : CALCIOMERCATO INTER, Ultime notizie: in mezzo al campo si punta sul parametro zero Hector Herrera, ma anche sul costoso Nicolò Barella.