Stadio | il Comune di Napoli rilancia | ' De Laurentiis ci deve 6 milioni'

Fiorentina - il progetto del nuovo Stadio prende forma : consegnata la documentazione al Comune : Il sindaco Nardella ha comunicato che la società viola ha presentato la documentazione per il nuovo stadio La Fiorentina “ha consegnato la documentazione” al Comune per il progetto del nuovo stadio. Lo ha detto il sindaco di Firenze, Dario Nardella, parlando con i giornalisti. “A questo punto – ha spiegato Nardella – i nostri tecnici, come già successo nelle altre occasioni, si metteranno al lavoro per ...

Cagliari - dal Comune altri 5 milioni di euro per il nuovo Stadio : Il Comune ha stanziato ulteriori 5 milioni da destinare al project financing per la costruzione del nuovo stadio, che avrà i canoni UEFA 4. L'articolo Cagliari, dal Comune altri 5 milioni di euro per il nuovo stadio è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Cagliari - regalo di Natale del Comune : stanziati 5 milioni per il nuovo Stadio : Inoltre museo del Cagliari, ristorante panoramico, lounge bar con vista su campo e mare, sport bar e spogliatoi, hotel da 72 camere, quattro con vista sul campo da gioco. La chicca? La piscina ...

Caos Stadio dei Marmi - il Comune "bacchetta" la Carrarese : Carrara - La volontà da parte della Carrarese Calcio di voler giocare in ogni caso seppur a porte chiuse allo Stadio dei Marmi è stata giudicata dal Comune di Carrara "Una scelta irresponsabile". Da ...

Stadio San Paolo - l'intesa col Comune è più vicina : sopralluogo top secret di De Laurentiis : Più o meno sette giorni fa - in gran segreto - è andato a fare un sopralluogo di persona e questa volta il patron Aurelio De Laurentiis è rimasto abbastanza soddisfatto: ha visto...

Stadio della Roma - il Comune pronto al sì. Le mani di Pallotta sui terreni : I 5S decisi a dare il via libera. Dal patron della Roma 40 milioni per avere l'area, altrimenti va via

Stadio Napoli - De Magistris : “Comune e De Laurentiis vicini all’intesa sulla convenzione” : “La stretta di mano con Aurelio De Laurentiis in occasione della partita con il Paris Saint Germain è stata istituzionale e di cortesia, quella per la convenzione ancora non c’è stata. La convenzione tra Napoli e Comune ci sarà quando le parti firmeranno: a oggi le parti non hanno firmato, quindi vuol dire che la convenzione non c’è ancora“. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, nel corso della ...

Stadio Ferraris - il Comune potrebbe decidere di non vendere l’impianto : Il Comune di Genova potrebbe optare per un'altra strada dopo l'asta andata deserta: la concessione del diritto di superficie senza trasferimento di proprietà. L'articolo Stadio Ferraris, il Comune potrebbe decidere di non vendere l’impianto è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.