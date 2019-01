Si barrica in casa col fucile | scatta blitz

Cagliari - minaccia polizia con fucile e si barrica in casa : scatta blitz : Attimi di panico a Cagliari Pirri. Un uomo con problemi mentali che doveva essere sottoposto a Tso ha reagito contro gli agenti della polizia municipale, minacciandoli con un fucile e si è poi ...

Catania - prende a morsi in faccia la moglie e si barrica in casa col figlio : Sfiorata la tragedia a Catania dove un uomo di 47 anni ha picchiato la moglie e si è barricato in casa con il figlio piccolo.I carabinieri hanno arrestato l'uomo ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.A chiedere subito aiuto alle forze dell'ordine la moglie del 47enne riferendo di aver subito poco prima un'aggressione da parte del marito. L'uomo, sotto casa della madre di lei, aveva infatti tentato di ...

Picchia compagna e si barrica in casa : ANSA, - FALCONARA MARITTIMA , ANCONA, , 5 GEN - Un 49enne di origine milanese è stato arrestato dai carabinieri di Falconara Marittima per sequestro di persona, maltrattamenti in famiglia, lesioni e ...

Strasburgo - spari al mercatino di Natale : ci sono morti e feriti. «Uomo in fuga - barricatevi in casa» Video : spari in un mercato di Natale a Strasburgo, in Francia. Secondo il giornale britannico Daily Mirror, c'è stato un fuggi fuggi tra i turisti e ci sarebbero «diversi feriti»....

Litiga con la compagna e le ammazza il figlio. barricato in casa si spara : Una scia di sangue che non conosce confini né fine, l'esasperazione, la rabbia, la follia che prendono in ostaggio uomini comuni, normali, fino a trascinarli nel lato oscuro, da dove non si torna più. ...